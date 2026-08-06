Росія може вдарити по Балтії українськими дронами: розвідка Литви заявила про небезпечний сценарій

Кремль. / © Associated Press

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Росія може готувати провокації із використанням безпілотників українського виробництва. Москва розглядає можливість застосування дронів для атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні, щоб приховати свою причетність до можливих ударів.

Про це повідомила литовська військова розвідка, пише LRT.

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Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив оцінки військової розвідки та зазначив, що такі сценарії розглядаються як один із можливих ризиків.

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«У нас є дані, що Росія розглядає можливість проведення нетрадиційних кінетичних атак проти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Цілком ймовірно, що РФ може використовувати для цієї мети безпілотники українського виробництва», — наголосив Каунас.

Згідно зі звітом литовської розвідки, Росія може використати захоплені українські безпілотники, щоб ускладнити встановлення джерела можливої атаки та уникнути відповідальності за удари по території країн НАТО.

Водночас лідери кількох держав східного флангу Альянсу заявляли, що мають розвідувальні дані про підготовку Росією можливих силових провокацій проти їхніх країн. Зокрема. президент Литви Гітанас Науседа попереджав, що об’єкти критичної інфраструктури країни, зокрема транспорт і енергетика, можуть стати цілями як для відкритих атак, так і для диверсій.

Своєю чергою, міністр оборони Литви заявив, що розвідка продовжує збирати інформацію та фіксує можливі підготовки Росії до провокацій у Балтійському регіоні. За його словами, Москва може розглядати сценарії проведення операцій під чужим прапором, щоб приховати свою причетність до можливих атак.

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«Конкретної дати немає. Ми спостерігаємо за процесом планування Росією, про що також говорять наші союзники по НАТО, включаючи Польщу та наших балтійських сусідів. Інші країни НАТО неодноразово чітко давали зрозуміти, що вони це бачать, чують, знають про це та попереджали Росію не робити цього», — наголосив литовський міністр.

За словами Робертаса Каунаса, одним із можливих сценаріїв, який розглядає Литва, є використання Росією захоплених українських безпілотників для атак на об’єкти в країнах Балтії з метою приховати власну причетність.

Міністр пояснив, що під час ударів України по території РФ частина дронів може бути перехоплена або падати, після чого окремі уламки та компоненти можуть потрапляти до рук Росії. За його словами, Москва потенційно здатна відновити такі безпілотники або використати їхні елементи для створення пристроїв, які могли б застосувати у провокаціях під чужим прапором.

«Йдеться про операцію під чужим прапором, в якій може бути використаний підроблений український дрон. На даний момент це, мабуть, найреалістичніший сценарій», — додав Каунас.

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Загроза нападу Росії на НАТО

Польща готується до великої війни з РФ і спрямує приблизно 4,8% ВВП країни на оборону. Видання National Post зауважує, що перехоплення літаків РФ над Балтикою, кібератаки на польські залізниці та лікарні, а також дрони та ракети, що перетинають кордони, переконали польських політиків не відкладати можливе стримування РФ на майбутній бюджет.

Водночас The Guardian пише про те, що Європа почала готуватися до війни із РФ самостійно. Адже американський лідер Дональд Трамп «дав задню» щодо НАТО. Оборонні бюджети країн-членів Альянсу зростають по всій Європі, особливо в країнах, розташованих ближче до лінії фронту із Україною.

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