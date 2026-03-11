Росія може відправити війська до Ірану: Зеленський попередив про новий етап війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

Військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися і може вийти на новий рівень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю ірландському журналісту та блогеру Кейліну Робертсону.

За словами українського лідера, Росія активно долучається до підтримки іранського режиму. Якщо раніше йшлося переважно про політичну координацію, то зараз Москва безпосередньо передає технології та озброєння.

Оцінюючи подальший розвиток подій, Зеленський провів паралель між участю Північної Кореї у війні проти України та можливими діями російської армії в Ірані. Президент припустив, що логічним продовженням такого союзу може стати фізична присутність військ РФ на іранській території.

«Що далі? З огляду на ситуацію виникає лише одне питання: коли і яка країна першою підтримає іранський режим, надіславши війська? Так само, як це сталося з Росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які тепер розгорнуті в Росії, але можуть бути направлені до України», — пояснив Зеленський.

Президент підсумував, що дзеркальна ситуація цілком імовірна на Близькому Сході.

«Те саме може статися і в Ірані — Росія може надіслати туди війська», — констатував глава Української держави.

Як Росія допомагає Ірану

Зеленський також заявив, що в ударних дронах «Шахед», виявлених на Близькому Сході, зафіксовані деталі з маркуванням «Зроблено в Росії». Це свідчить про можливе використання російських компонентів у виробництві таких безпілотників.

За словами Зеленського, українська розвідка вже на початку повномасштабної війни фіксувала російські деталі у дронах, що застосовувалися для атак по Україні. «Ми бачимо „Зроблено в Росії“. Це те, що ми розуміємо. Так, ми можемо оцінити, що це російські деталі, а не іранські», — зазначив президент.

Він додав, що зараз подібні безпілотники використовуються не лише проти України, а й для атак на американські бази та на інші країни Близького Сходу, підкреслюючи серйозні технологічні загрози, які несуть ці дрони.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, Ізраїль розпочав другу хвилю військових ударів по столиці Ірану Тегерану та одночасно атакував передмістя Бейрута в Лівані. У відповідь Іран запустив ракети у бік ізраїльської території.

За повідомленням ЦАХАЛ, ізраїльські сили оборони проводять удари по інфраструктурі «Хезболли» в районі Дахія передмістя Бейрута. Раніше, у попередній хвилі атак, ізраїльська армія завдала ударів по Тегерану та місту Тебріз, знищивши командні центри, де, за даними військових, перебували агенти іранського режиму.

Водночас ізраїльські військові зафіксували запуск ракет з території Ірану. Протиповітряна оборона Ізраїлю працює над перехопленням загрози та забезпеченням безпеки цивільного населення.

До слова, США отримали розвідувальні дані про ймовірну підготовку Ірану до розміщення морських мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки. За інформацією репортерки CBS News Дженніфер Джейкобс, іранська сторона планує використовувати малогабаритні судна, кожне з яких може перевозити від двох до трьох мін.

Точні обсяги мін залишаються невідомими, але оцінки розвідки вказують на значні запаси — від 2000 до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва.

Президент США Дональд Трамп закликав Іран негайно очистити Ормузьку протоку у разі підтвердження розміщення мін. Він підкреслив, що невиконання вимоги матиме серйозні наслідки для Тегерана та закликав до превентивних заходів для деескалації ситуації.