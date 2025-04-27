Росія може втратити шанс на вигідні переговори: ветеран армії США пояснив, де прорахувався Путін

Володимир Путін. / © Associated Press

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Існує загроза, що США можуть вийти з переговорного процесу щодо завершення війни в Україні — і це може стати серйозною проблемою для Росії.

Про це заявив ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян Макбет ”24 Каналу”.

За словами аналітика, Сполучені Штати можуть зосередити свої ресурси на протистоянні Китаю, якщо побачать, що переговори щодо України не дають результату, а Москва не налаштована серйозно дотримуватись жодних угод.

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Раян Макбет зауважив, що вихід США із процесу означатиме ослаблення підтримки Європи, що теоретично вигідно для Кремля. Однак Росія, за його словами, потребує створення ілюзії діалогу та прагнення миру, аби підтримувати власну пропаганду.

“Росія не зацікавлена в реальному припиненні вогню — їй потрібен хаос і враження, що вона прагне миру”, — пояснив ветеран.

Водночас Макбет звернув увагу на внутрішню ситуацію у США: через політичну поляризацію, спричинену політикою Дональда Трампа, в країні є багато розбіжностей серед керівництва.

“Росія втратила можливість. У США зараз так багато внутрішніх питань, що війна в Україні поступово зникає з центру уваги. Кремлю це критично важливо, але у нинішніх умовах це стає для Росії поганою новиною”, — підсумував експерт.

Нагадаємо, спікерка американського Держдепу Теммі Брюс назвала умову, коли США можуть вийти з переговорів щодо війни. З її слів, якщо “сторони не виявлять готовності до співпраці”, то Вашингтон може вийти з переговорного процесу.