Росія може використати Білорусь для провокацій проти НАТО — Тихановська

Світлана Тихановська / © Associated Press

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Росія може використати територію Білорусі для ескалації та провокацій проти країн НАТО, зокрема Литви, Польщі та Латвії. Водночас у Білорусі зводять нову військову інфраструктуру поблизу кордонів з Україною та ЄС.

Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, повідомляє LRT.

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За її словами, Москва вже використовує Білорусь як майданчик для тиску на сусідні держави, а країни НАТО стикаються з російськими гібридними атаками.

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Тихановська вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко готовий надати Росії територію та інфраструктуру країни для залякування або потенційних дій проти Альянсу.

Лідерка опозиції також заявила, що отримує з Білорусі інформацію про спорудження нових військових об'єктів. Йдеться, зокрема, про різноманітні військові антени та іншу інфраструктуру поблизу українського кордону та кордонів із державами ЄС.

Тихановська також звернула увагу на інфраструктуру, пов'язану з російськими ракетами «Орешник», та погрози застосуванням ядерної зброї.

Крім того, за її словами, білоруська залізнична мережа може бути використана для перекидання російських військових і озброєння.

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Спікер Сейму Литви Юозас Олекас після зустрічі з Тихановською заявив, що литовські спецслужби стежать за ситуацією та володіють ширшим обсягом інформації, ніж той, що оприлюднюється. Водночас наразі він не бачить необхідності в якихось надзвичайних змінах у діях країни.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що розвіддані вказують на можливе планування Росією провокацій проти Польщі або країн Балтії, зокрема атак на критичну інфраструктуру, які можуть бути спрямовані на перевірку єдності НАТО.

Нагадаємо, у Гомельській області Білорусі, біля села Якимівка, розгортається масштабне будівництво. Там зводять залізничну інфраструктуру, розраховану на військові ешелони та транспортування техніки. Роботи є продовженням будівництва великого військового об’єкта, яке триває від 2023 року.

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