Війна Росії проти України

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Переговори щодо закінчення російсько-української війни можуть тривати до весни через позицію Росії, яка, ймовірно, розраховує на досягнення своїх цілей під час зимової кампанії.

Про це політолог Сергій Таран заявив у коментарі телеканалу «Київ24».

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За його словами, нинішній дипломатичний процес перебуває лише на початковому етапі, а на його подальший розвиток можуть вплинути одразу кілька міжнародних подій.

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Зокрема, йдеться про майбутні контакти президентів США та Китаю, ситуацію навколо Ірану, а також політичні процеси у США і Росії.

Переговори можуть тривати до весни

Таран вважає, що найближчим часом не варто очікувати остаточних результатів переговорів. На його думку, дипломатичний трек триватиме протягом найближчих місяців і може затягнутися до весни.

«Перемовини й далі триватимуть, і вони тягнутимуться аж до весни, тому що насправді якщо подивитися на цю історію з боку Росії, то в Росії так само не так багато часу залишилось», — заявив він.

На думку політолога, нинішня адміністрація США може бути для Кремля одним із найсприятливіших варіантів для потенційного закінчення війни.

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«Трамп — це, напевно, найкращий президент для Путіна, який може запропонувати йому найкращі умови завершення російсько-української війни», — сказав він.

Водночас Таран наголосив, що Москва може не поспішати з серйозними домовленостями, оскільки пов’язує свої очікування з результатами зимової кампанії проти України.

Росія робить ставку на зимову кампанію

За оцінкою політолога, у Кремлі розраховують використати зиму для посилення тиску на Україну та спробувати досягти переламу на полі бою.

«Я думаю, вони будуть готові говорити про завершення війни після весни, оскільки на зимову кампанію вони роблять особливу ставку, бо вважають, що можуть знищити Україну взимку», — сказав він.

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На думку Тарана, якщо російській армії не вдасться досягти поставлених цілей протягом зимового періоду, позиція Кремля щодо переговорів може змінитися.

«А коли виявиться, що вони на це неспроможні, то, можливо, навесні про завершення російсько-української війни всерйоз будуть говорити», — зазначив він.

Важливу роль може відіграти Китай

Окремо політолог звернув увагу на можливу зміну політики президента США Дональда Трампа щодо Китаю. За його словами, якщо Вашингтон спробує домовитися з Пекіном, Китай потенційно може активніше долучитися до дипломатичних зусиль для закінчення війни.

«Якщо Трамп відмовиться від своєї первісної тези, яку він говорив після того, як став президентом вдруге, якщо він відмовиться від своєї тези, що Китай — найбільша проблема, і почне шукати з ним якогось компромісу, тоді я не виключаю, що Китай буде активніше залучений до завершення російсько-української війни», — заявив Таран.

Він припустив, що можливості Китаю щодо доступу до західних ринків можуть стати одним із факторів впливу Пекіна на Москву. На думку експерта, в разі зміни відносин між США та Китаєм Пекін може почати вести з Росією більш жорсткий діалог щодо припинення війни.

Які події можуть вплинути на переговори

Політолог зазначив, що для оцінки перспектив дипломатичного врегулювання необхідно дочекатися низки важливих подій. Серед них він назвав завершення виборчих процесів у США та Росії, зустріч Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, а також закінчення війни США проти Ірану.

«Доки не завершаться вибори у Сполучених Штатах, так звані вибори в Росії, доки не відбудеться зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем і доки не завершиться війна Сполучених Штатів проти Ірану, ми не можемо очікувати результатів, які б зараз побачили», — пояснив він.

Водночас Таран вважає, що не варто зупиняти дипломатичний процес, навіть якщо швидкого результату наразі немає. На його думку, переговорний трек може залишатися важливим до того моменту, коли стане зрозуміло, чи здатна Росія досягти своїх цілей військовим шляхом.

Нагадаємо, політичний оглядач Віталій Портников вважає, що президент РФ Володимир Путін може використовувати переговори щодо України для затягування часу та підготовки до зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном.

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