Зустріч Путіна із Зеленським: Росія може змінити думку щодо саміту — Буданов
Україна буде шукати можливості для того, щоб зустріч на рівні лідерів все таки відбулася, адже без неї неможливо завершити війну.
Саміт за участі президента України Володимира Зеленського, президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, про яку говорив американський спецпосланець Стів Віткофф може відбутися. Однак у Кремлі на це поки згоди не дали.
Про це сказав голова Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю журналістам національного телемарафону.
При цьому він додав, що політичне керівництво держави-агресорки не погоджується на зустріч на рівні лідерів станом на сьогодні, але ситуація може змінитися.
«Думки всіх змінюються досить швидко в наш час. Під впливом тих чи інших обставин», — зазначив Буданов.
Голова ОП наголосив, що Україна буде шукати можливості для того, щоб така зустріч все таки відбулася.
«Для завершення війни така зустріч все одно потрібна. Ми нікуди від неї не відійдемо», — сказав він.
Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф стверджує, що ймовірність особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним зростає. За його словами, переговори можуть відбутися вже найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський нещодавно підтвердив свою готовність до зустрічі з господарем Кремля для переговорів про закінчення війни. За його словами, він не «грається в переговори» з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, а прагне реального закінчення війни.