Росія намагається маніпулювати Трампом: ISW викрив тактику і цілі Кремля

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Російська влада прагне вплинути на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб добитися нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою без завершення війни проти України.

Такі висновки містяться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова 18 вересня. Тоді він стверджував, що Трамп хоче «вилучити тему України» з порядку денного у відносинах США та Росії, аби «нормалізувати» економічну, технологічну та іншу співпрацю. Напередодні Лавров також визнав, що спроби «залучити» президента Росії Володимира Путіна до угод зі США не зупинять агресії.

Реклама

«Кремль намагається змусити Трампа відокремити війну в Україні від обговорень двосторонніх відносин між США і Росією, особливо в економічній сфері. Кремль, ймовірно, прагне одночасно продовжувати війну в Україні та послабити тиск, який чинять на російську економіку чинні та можливі майбутні санкції, особливо санкції, спрямовані проти доходів від енергетики, які значною мірою фінансують війну», — йдеться у звіті ISW.

У документі також наголошується, що Москва використовує генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва як посередника для просування ідеї розширення економічної співпраці зі США, намагаючись отримати від нової адміністрації поступки щодо України.

Аналітики також звернули увагу, що Путін неправильно керує економікою під час війни: зростання військових витрат підриває цивільні галузі, викликає інфляцію та поглиблює дефіцит робочої сили.

«Увага Путіна до військових витрат і розбудови оборонної промислової бази Росії помітно позначилася на цивільних секторах економіки. Здатність Росії фінансувати свою військову машину частково залежить від експорту російської нафти, який забезпечує значну частину федеральних доходів Росії. Дональд Трамп відзначив ці слабкі сторони Росії, заявивши 18 вересня, що Росія зазнає більших втрат у війні, ніж Україна, і що Путін буде змушений «вийти» з війни, якщо ціни на нафту впадуть«, — підсумували у звіті.

Реклама

До слова, 18 вересня Лавров заявив, що Трампу не вдасться звабити Путіна ідеєю обміну українських земель та торгівлею зі США.

Своєю чергою Трамп висловив думку, що європейські санкції проти Китаю можуть допомогти закінчити війну Росії проти України. Китай є найбільшим покупцем російської нафти, тому тиск з боку Європи може змусити Пекін вплинути на Москву. На думку президента США, якби Європа запровадила тарифи або санкції проти Китаю, війна, ймовірно, б закінчилася.