Росія намагається втручатись у внутрішню політику Угорщини: гучна заява лідера опозиції

Петер Мадяр відреагував на заяву Служби зовнішньої розвідки РФ, в якій йшлося про нібито плани Єврокомісії щодо «зміни режиму в Будапешті».

Петер Мадяр

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив Росію у втручанні у внутрішню політику Угорщини. Це сталося після того, як Служба зовнішньої розвідки РФ (СЗР) опублікувала заяву, в якій стверджувалося, що Європейська комісія розглядає можливість «зміни режиму в Будапешті».

Про це повідомляє агентство Reuters.

Звинувачення у втручанні

У своїй заяві, опублікованій у середу, 13 серпня, російська розвідка стверджувала, що має інформацію, що Єврокомісія нібито вважає нинішнє керівництво Угорщини дедалі серйознішою перешкодою на шляху до «єдиної Європи». У повідомленні також було сказано, що «Брюссель розлючений спробами Будапешта проводити незалежну політику та впливати на колективні рішення, особливо щодо Росії та України», а Петера Мадяра СЗР назвала «лояльним до глобалістських еліт».

Петер Мадяр, чия популярність стрімко зростає, розцінив це як пряму спробу Росії втрутитися і вплинути на угорських виборців.

«Вчора було офіційно розпочато операцію проти Угорщини. Іноземна, не союзницька країна активно втручається у внутрішні справи нашої країни», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, своєю чергою, заявив, що в повідомленні СЗР «немає нічого нового», повторивши попередні звинувачення євроскептика Орбана на адресу лідерів ЄС у змові з метою його повалення.

Політичний контекст та позиція Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, неодноразово критикувався іншими лідерами ЄС за теплі відносини з Москвою та спротив військовій допомозі Україні. Водночас його уряд бореться з економічними наслідками інфляційного шоку.

Деякі політичні аналітики вважають, що на майбутніх парламентських виборах навесні наступного року Орбану доведеться зіткнутися з найскладнішим викликом за весь час його правління. Згідно з опитуваннями, його права партія «Фідес» починає відставати від центристської партії Тіса, яку очолює Мадяр.

Нагадаємо, у жовтні минулого року сам Орбан, який рішуче виступає проти заборони імпорту російських енергоносіїв, також заявляв, що керівництво ЄС намагається скинути його уряд і нав’язати Будапешту «маріонеткову» адміністрацію.

