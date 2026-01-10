Росія намагається втрутитись у відносини США та України: звернення Зеленського

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна уважно відстежує активність російських спецслужб та лобістів, які намагаються зруйнувати стратегічні відносини Києва з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами. На будь-які деструктивні дії ворога буде надана відчутна відповідь.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Глава держави зазначив, що секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров провів переговори з американськими колегами. Головна мета — забезпечити стовідсотково конструктивний діалог, який посилює обороноздатність країни.

«Це наше стратегічне завдання. Україна ніколи не була й не буде перепоною для дипломатії, і наша ефективність у роботі з партнерами завжди найвищого рівня. Так буде й надалі», — підкреслив Зеленський.

Президент акцентував, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування залишається Росія, яка заслуговує на максимальний тиск світової спільноти.

За словами Зеленського, Кремль не полишає спроб розколоти єдність Заходу щодо підтримки України. Спецслужби фіксують, кого саме Москва залучає для просування своїх наративів та які операції намагається запустити як в Україні, так і в Європі.

«Ми бачимо, яких лобістів Москва залучає, через кого намагається діяти. Наша протидія буде відчутною — і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею з партнерами», — запевнив президент.

Зеленський відзначив важливі зрушення у США. У Конгресі поновлено рух у напрямку посилення санкційного тиску на енергетичний сектор агресора.

Йдеться про більш жорсткі обмеження проти російської нафти, що є ключовим джерелом фінансування війни. Президент висловив сподівання, що ці механізми дійсно спрацюють, та подякував усім союзникам за допомогу.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна наближається до фінальної стадії війни. Він не заперечує проти діалогу європейських лідерів із Кремлем, головною умовою якого є усвідомлення Володимиром Путіним серйозності ситуації.

Зеленський підкреслив, що активна політика США та обговорення нових безпекових гарантій для України створюють умови для переходу до завершальної фази конфлікту, хоча точний сценарій її завершення поки невідомий.