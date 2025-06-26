Росія намагається зірвати вступ Молдови до ЄС: українська розвідка викрила плани Кремля

Молдова / © Associated Press

Росія розгорнула масштабну гібридну кампанію проти Молдови напередодні важливого саміту Молдова — ЄС, де мають офіційно відкрити перший кластер переговорів про вступ країни до Євросоюзу.

Про це попередила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, операцію координує заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Його завдання — зірвати євроінтеграцію Молдови та привести до влади проросійські сили.

В розвідці зазначили, що Москва працює одразу на кількох фронтах. У соцмережах поширюють фейки, стилізовані під новини відомих медіа, з метою дискредитувати президентку Маю Санду. На дипломатичному рівні — звинуватили двох молдован у шпигунстві та відмовили у консульському доступі. А ще — намагалися завести до країни російських і білоруських спортсменів з військовим минулим під приводом участі в чемпіонаті з кікбоксингу. У результаті 195 особам відмовили у в’їзді, ще 176 — не пустили на рейси.

«Молдова заявляє про цілеспрямовані зусилля москви дестабілізувати країну напередодні парламентських виборів 28 вересня. За словами прем’єра Доріна Речана, в разі перемоги проросійських сил кремль планує розгорнути 10 тис. військових у Придністров’ї», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Євросоюз відкриє перший кластер переговорів про вступ Молдови до ЄС 4 липня під час саміту «ЄС — Молдова» у Кишиневі.