Дмитро Козак / © Associated Press

Реклама

Ексзаступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак від початку був проти повномасштабної війни, але не заперечував ідеї підкорення України іншими методами.

Про це розповів російський опозиційний політик Ілля Пономарьов у прямому етері Еспресо, коментуючи відставку Козака.

«Це не є якоюсь ознакою. Дмитро Козак — такий самий ворог України, як і сам Путін. Просто він робив ставку на інші засоби тиску та завоювання, зокрема дипломатичні кроки. Саме тому він був проти військової операції, але не проти того, щоб іншим шляхом захопити Україну», — наголосив Пономарьов.

Реклама

За його словами, Козак і надалі підтримує зв’язок із Путіним, зберігає лояльність і залишається наближеним до диктатора.

Опозиціонер також нагадав, що ще донедавна ходили чутки, нібито мова йде лише про ротацію.

«Його начебто хотіли призначити на іншу посаду. Вона стосувалася Санкт-Петербурга. Імовірно, Козак вирішив, що це вже не його рівень після багатьох років, і відмовився», — припустив він.

Пономарьов зазначив, що такі люди у Путіна не зникають.

Реклама

«Вони просто переходять у резерв, а потім отримують нові завдання. Можливо, Козака використають у переговорах, коли Росія буде готова перейти від військової фази до дипломатичної. Але війна не завершиться, доки Путін у Кремлі, а Козак зберігатиме йому вірність», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Козак, який застерігав Путіна від вторгнення в Україну, залишає свою посаду.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін підписав указ про звільнення Дмитра Козака з посади заступника керівника адміністрації Кремля.