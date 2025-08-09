Зеленський Трамп та Путін / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не піде на поступки та не віддасть Росії жодної території. Його слова пролунали напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, на якій Кремль, за даними аналітиків, може вимагати від Києва відмови від Донеччини та Луганщини.

Про це пише Sky News.

«Володимир Путін розпочне переговори з Дональдом Трампом, вимагаючи від України повної відмови від Донецької та Луганської областей, 75% та 99% яких Росія окупує відповідно», –йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що така угода фактично позбавила б Україну потужних оборонних рубежів, які стримують просування окупантів, і дала б Росії змогу без тривалих боїв просунутися на десятки кілометрів углиб країни.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Кремль отримає вигідну позицію для майбутніх атак, зокрема на Харків.

Фахівці переконані: будь-яке мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та міжнародного контролю стане лише паузою перед новим вторгненням. Щоб уникнути цього, союзникам України потрібно терміново інвестувати у створення потужних оборонних ліній на відкритій місцевості Донбасу.

«Через більш відкриту місцевість ці кордони важче захищати, що дозволяє Кремлю легше розпочати нове вторгнення в майбутньому», — підсумували аналітики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з Путіним має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.

Проте CNN зазначили, що Київ європейські союзники з цілком зрозумілим жахом відреагували на ідеї посланця Трампа Стіва Віткоффа про те, що Україна поступиться залишками Донецької та Луганської областей в обмін на припинення вогню.

Також, на думку автора статті, Україна і так втратить ці два міста у найближчі місяці.