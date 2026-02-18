ТСН у соціальних мережах

Росія навмисно затягує переговори — Зеленський

Зеленський акцентував: переговори вже мали бути на завершальній стадії.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
© Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори у Женеві. Він вказав на те, що саме РФ затягує процес.

Про це лідер держави написав у Telegram.

Зустрічі у Женеві український лідер назвав «непростими».

«Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії», — зазначив головнокомандувач.

Нагадаємо, у Женеві сьогодні, 18 лютого, розпочався другий день переговорів між Україною, США та Росією.

Як ми писали, аналітики оцінили переговори між США, Україною та РФ у Женеві. Видання Tagesschau констатувало, що значних зрушень у питанні завершення війни немає. РФ продовжує вимагати добровільного та повного виведення українських військ з Донбасу, а Україна відкидає такі вимоги і наголошує: РФ має припинити всі атаки на енергетичну інфраструктуру країни.

