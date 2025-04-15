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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Росія назвала "країни-провокаторки" і пригрозила їм: деталі

В Москві не стомлюються твердити про нібито загрозу, яка існує для них.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Москва.

Москва. / © Associated Press

В Росії назвали Польщу та держав Балтії "країнами-провокаторами". Нібито вони першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави Росії і Білорусі.

Про це заявив директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, повідомляють росЗМІ.

"Вони мали б зрозуміти, але поки що не розуміють, що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, усьому блоку НАТО. Втім, більшою мірою першими, хто постраждають, будуть носії таких ідей серед політичних кіл Польщі та прибалтійських країн", - цинічно висловився російський політик.

Окрім того, Наришкін заявив, мовляв, Варшава і країни Балтії "вирізняються високою агресивністю” та “брязкають зброєю”. Також обурило російського політика заява Польщі про плани встановити вздовж кордонів з Білоруссю і Калінінградською областю РФ близько 2 млн протитанкових мін.

Він також повторив кремлівський наратив про нібито загрозу для Російської Федерації.

“Вони ніяк не можуть зрозуміти, що саме нарощування військової активності біля кордонів Росії і Білорусі стало одним із чинників, однією з причин нинішньої великої, гострої і дуже небезпечної кризи на Європейському континенті", - нахабно заявив Сергій Наришкін.

Як повідомлялося, раніше Сергій Наришкін назвав умови для "мирного рішення" в Україні. Одна з них — це без'ядерний статус України.

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