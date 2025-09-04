Росія назвала три свої ультиматуми для припинення війни в Україні

Кремль. / © Associated Press

Агресорка Росія цинічно наполягає на тому, мовляв, Україна має усунути так звані “першопричини конфлікту”, а для припинення війни виконати ще й умови Кремля.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Галузін.

З його слів, нібито після саміту диктатора Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці намітилася “позитивна динаміка”. Нібито саме під час цієї зустрічі “фюрер” заявив, про готовність “працювати над питанням забезпечення гарантій безпеки Україні, яка має бути неядерною, нейтральною і не входити до жодного військового блоку”.

Галузін вкотре нахабно повторив наратив кремлівського режиму, мовляв, Москва “готова” продовжувати діалог з Києвом, а також нібито “зацікавлена ​​у якнайшвидшому врегулюванні української кризи, зокрема політико-дипломатичним шляхом”.

Нагадаємо, під час перебування в Китаї диктатор РФ Володимир Путін зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, з його слів, на шляху до миру в Україні “є світло в кінці тунелю”. Втім, наголошує Sky News, слова диктатора РФ лише створення враження, що він хоче закінчення війни.

Зауважимо, що Путін під час свого виступу висловився і про території України. “Фюрер” наголосив, мовляв, Україні варто провести референдум для вирішення будь-яких територіальних питань. Втім, його не можна проводити під час “конфлікту” - тобто розв’язаної РФ війни, а тому треба скасувати воєнний стан.

Окрім того, Путін заявляв, що Росія нібито ніколи не мала і не буде мати бажання на будь-кого нападати. Мовляв, "єдина ціль" Кремля в Україні – захист власних інтересів, адже РФ бореться не за землю, а нібито за права людини та захист російськомовного населення.

