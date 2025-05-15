Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Рівень делегації, яку кремлівський диктатор Володимир Путін відправив до Туреччини на переговори з Україною, свідчить, що він не готовий навіть починати діалог про закінчення війни. Тому наступним кроком має бути посилення санкційного тиску на Росію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі в четвер, 15 травня.

«Ми бачимо представників РФ. Ми розуміємо, що це за рівень», — сказав Зеленський, зазначивши, що тільки лідери держав можуть ухвалювати насправді важливі рішення під час подібних переговорів.

Реклама

За його словами, якщо Росія уникає прямого діалогу на рівні президентів, це означає, що її лідер не хоче закінчувати війну.

«Отже, немає готовності говорити про закінчення війни та ухвалювати рішення. А отже, не вистачає політичної волі. А отже, Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну. А отже, не вистачає політичного, економічного та інших тисків на Російську Федерацію. І тому ми просимо, якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо [запровадити — ред.] відповідні санкції, які будуть стимулом для швидшого закінчення війни. Або хоча б пришвидшити наші розмови про це», — наголосив президент України.

Володимир Зеленський уточнив, що Україна хоче, щоб СШАта Європа разом з країнами глобального Півдня запровадили сильний пакет антиросійських санкцій. Він також зауважив, що глобальний Південь не підтримує санкції проти РФ через «відповідні економічні відносини» з державою-агресоркою. Але, можливо, їхня позиція зміниться, адже зараз Росія демонструє всьому світові свій намір продовжувати війну проти України.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, навіщо Путін запропонував перемовини і сам їх ігнорує. Президент певен, що весь галас довкола переговорів у Туреччині Путін влаштував лише для того, щоб уникнути нових санкцій США.

Реклама