Росія не хоче миру: Кремль озвучив свої справжні цілі в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль продовжує публічно та чітко повторювати свої максималістські вимоги, а також небажання брати участь у переговорах, які призводять до чогось меншого, ніж повна капітуляція України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадують заяву речника “фюрера” Дмитра Пєскова про те, що Російська Федерація завершить війну лише тоді, коли досягне «цілей, які вона поставила перед собою спочатку».

В ISW наголошують, що кремлівські чиновники регулярно згадують про необхідність будь-якого майбутнього мирного врегулювання для усунення нібито «корінних причин» війни, які в Москві визначили як розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію Україною російськомовного населення.

“Початкові воєнні цілі Кремля включають усунення чинного українського уряду, встановлення проросійського маріонеткового уряду, зобов'язання України не вступати до НАТО та скасування політики відкритих дверей НАТО”, - додали в Інституті.

Нагадаємо, прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков цинічно заявив, мовляв, РФ хотіла б закінчити конфлікт в Україні якнайшвидше. Втім, каже він, є нюанс. З його слів, “важливо досягти поставлених від початку завдань”.

Зауважимо, Пєсков традиційно і нахабно звинуватив Україну “в небажанні йти шляхом політики дипломатичного врегулювання”. Нібито саме через дії Києва, виникла пауза у переговорному процесі.

