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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Вісь зла" очікує моменту: Росія, Китай і КНДР готуються до вторгнення до Європи

Навіть присутність американських військ у регіоні не зупинить довгострокові плани Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Росія готується до вторгнення в Балтію, але її стримує війна в Україні

Росія готується до вторгнення в Балтію, але її стримує війна в Україні / © Associated Press

Росія не має достатніх ресурсів для повномасштабного вторгнення до Європи і, поки триває війна в Україні, Москва не зможе розпочати новий наступ на країни НАТО.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю «Главред».

За його словами, Росію стримують не політичні фактори, а можливості армії виконувати бойові завдання, нестача сил і засобів, а також стан економіки та тилового забезпечення.

Водночас РФ вже вкладає сотні мільярдів рублів у створення військових майданчиків для вторгнення в країни Балтії — Литву, Латвію, Естонію і частину Польщі, щоб з’єднатися з Калінінградською областю.

Йдеться, зокрема, про відновлення Московського та Ленінградського військових округів. Спільні навчання з Білоруссю, інфільтрація військових РФ до її збройних сил і активне військове співробітництво — усе це є етапами підготовки до можливої агресії, пояснив експерт.

За словами Світана, РФ активно співпрацює з Китаєм та Північною Кореєю, які вважаються її стратегічними партнерами. Іран натомість, на думку експерта, вибуває з цієї «осі зла» через конфлікт з Ізраїлем і США.

«Поки Україна веде війну, Росія не піде далі. Але якщо фронт зупиниться — через 3–4 роки вони спробують наступ на Балтію», — наголосив Світан.

Нагадаємо, Росія хоче розмістити військові літаки біля Австралії. Це викликало занепокоєння в Канберрі.

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