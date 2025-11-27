Росія не має вето на вступ України до НАТО: Рютте відреагував на новий «мирний план»

Марк Рютте / © Getty Images

Росія не має жодного права вето чи впливу на питання вступу України до НАТО, попри положення так званої мирної угоди США, переданої Києву.

На цьому наголосив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає Politico.

Видання зазначає, що таким чином Рютте фактично відкинув пропозицію США та Москви щодо домовленостей, які мали б заблокувати євроатлантичні перспективи України.

«У Росії немає ні права голосу, ні права вето в питанні про членство в НАТО», — заявив він в інтерв’ю іспанському El País і німецькому виданню RND.

Рютте підкреслив, що Вашингтонський договір, на основі якого створений Альянс, прямо передбачає можливість вступу для будь-якої країни євроатлантичного регіону.

Politico нагадує, що його коментарі пролунали після оприлюднення пропозиції США щодо припинення війни з Росією. У документі містилася вимога, що НАТО «не прийматиме Україну у жоден момент у майбутньому».

Генсек підкреслив, що навіть у разі укладення угоди з Кремлем російська загроза нікуди не зникне.

«Росія ще довго буде довгостроковою загрозою», — зазначив Марк Рютте.

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО повідомив, що декілька країн категорично проти членства України.

Ми раніше інформували, що генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Путіна можна стримати лише чіткими й нищівними наслідками за порушення домовленостей.