Росія не погодиться на мир: експерт пояснив, чому

Москва не погодиться на припинення вогню, доки не відчує, що програє. Тому переговорів про мир найближчим часом чекати не варто.

Про це заявив професор європейських студій Оксфордського університету Тімоті Ґартон Еш в інтерв’ю «Суспільне».

За його словами, зустріч Путіна з Дональдом Трампом на Алясці та подальші переговори з європейськими лідерами не наблизили Україну до миру.

«Росія не прагнутиме миру, доки Путін не відчує, що почав програвати. Але, боюся, це станеться вже наступного року, не цього», — сказав експерт.

Ґартон Еш вважає, що Путін використовує Трампа і його нав’язливе бажання здобути Нобелівську премію миру. Він наголосив, що у діях експрезидента США немає жодної стратегії.

Щодо завершення війни, аналітик переконаний: Україна отримає лише перемир’я, а не повноцінну мирну угоду.

«Формальної мирної угоди не буде. Жоден український лідер не підпише мир із Путіним. Перемир’я — так. А на справжню угоду можуть піти десятиліття», — підсумував професор.

Нагадаємо, за словами голови МЗС РФ СергіяЛаврова зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним наразі не планується, попри заяви Білого дому про підготовку переговорів.

Водночас Лавров наголосив, що Москва вважає неприйнятними умови, які обговорювалися під час попередніх консультацій за участю президента США Дональда Трампа та його європейських партнерів.

За словами Лаврова, серед вимог Вашингтона — відмова України від вступу до НАТО, готовність обговорювати територіальні питання та перегляд мовного законодавства.