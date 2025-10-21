Росія не прийме нічого, крім капітуляції України: ISW про позицію Кремля

Президент Росії Володимир Путін

Заяви Кремля після нещодавніх зустрічей та розмов президента США Дональда Трампа з лідерами України та Росії сигналізують, що Москва не готова «прийняти щось менше, ніж капітуляцію України» відповідно до своїх воєнних вимог, і не бажає погоджуватися на припинення вогню.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, після нещодавніх переговорів президента Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, а також зустрічі президента США з президентом України Володимиром Зеленським, Кремль продовжує демонструвати рішучість досягти своїх цілей навіть ціною значних людських і матеріальних втрат.

«Кремлівські голоси роз’яснили позицію Росії щодо переговорів після повідомлень Заходу про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня, щоб ще раз підтвердити, що Росія залишається відданою усуненню ймовірних «першопричин» війни і не бажає погоджуватися на припинення вогню«, — йдеться у звіті ISW.

У документі згадуються висловлювання речника президента Росії Дмитра Пєскова та спікерки МЗС країни Марії Захарової.

Аналітики нагадали, що Москва неодноразово говорила про необхідність усунення так званих «першопричин» війни, під якими Кремль розуміє розширення НАТО на схід і нібито дискримінацію російськомовного населення в Україні.

ISW зазначає, що Кремль використовує ці «першопричини» для просування своїх початкових воєнних вимог — нейтралітету України, зміни її законної влади, встановлення проросійського уряду та перегляду політики відчинених дверей НАТО.

«Кремль, ймовірно, знову наголошує на відданості Росії своїм початковим воєнним цілям на тлі західних повідомлень про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня, щоб пояснити, що позиція Трампа, висловлена на цій зустрічі, є неприйнятною для Кремля, особливо напередодні зустрічі між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо», — йдеться у звіті.

ISW також звертає увагу, що російська влада активно готує суспільство до «повної перемоги в Україні будь-якою ціною», що суперечить заявам Путіна про можливі територіальні поступки. Це, на думку експертів, підтверджує небажання Кремля йти на жодні компроміси у потенційних мирних переговорах.

«Кремль просуває хибний наратив про те, що Росія неминуче захопить територію, яку вона вимагає, і що Україна, таким чином, несе відповідальність за затягування війни, відмовляючись превентивно здаватися. Однак російські війська насправді здійснюють повзучі, незначні територіальні просування з дуже високим рівнем втрат, бо Путін неодноразово відхиляв пропозиції Америки й України щодо припинення вогню… Росія, а не Україна, неодноразово демонструвала, що її відмова від компромісу або участі в добросовісних переговорах є причиною відсутності миру», — наголосили в ISW.

Нагадаємо, Трамп після зустрічі з Зеленським знову повторив свою пропозицію щодо «негайного припинення війни». За його словами, сторони мають зупинитися по лінії фронту та «оголосити про свою перемогу», інакше врегулювання конфлікту стане «надто складним». Президент США заявив, що доніс цю позицію як до президента України, так і до російського диктатора. Зеленський погодився з такою позицією.

Своєю чергою Пєсков заявив, що «переговорна лінія РФ щодо зупинення військ на наявних позиціях не змінюється».