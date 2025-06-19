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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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329
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Росія не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для себе — Путін

Путін заявив, що РФ не вважає переозброєння НАТО загрозою, бо “купірує всі ці загрози”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

РФ не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для себе, оскільки “купірує всі ці загрози”.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з представниками інформаційних агенцій.

Мовляв, РФ постійно вдосконалює свої збройні сили та оборонні можливості, заявив Путін.

Збільшення оборонних витрат країн НАТО до 5% ВВП не має сенсу, переконаний глава російської держави.

Нагадаємо, що раніше у Кремлі зробили заяву про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном.

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