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Росія не зацікавлена у компромісах та хоче капітуляції України - ISW
Росія не зацікавлена у компромісах та добросовісних мирних переговорах з Україною, оскільки, як і раніше, хоче її капітуляції.
РФ не зацікавлена у жодному компромісі, якщо він не буде означати капітуляції України, і надалі просуває провокативну риторику для підриву єдності США та Європи
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики послалися на низку заяв міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова від 1 серпня, що переважно повторюють риторику президента РФ Володимира Путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка, озвучених під час їхньої спільної пресконференції того ж дня.
У своїх заявах Лавров поклав відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на Україну та підтвердив незмінну прихильність Москви до її традиційних вимог.
Він також стверджував, що президент України Володимир Зеленський нібито постійно змінює свої умови щодо початку переговорів і припинення вогню.
В ІSW зазначили, що формулювання і риторика очільника МЗС РФ, переважно повторювали заяви Путіна і Лукашенка 1 серпня та прозвучали того ж дня.
«Це вказує на скоординовану лінію Кремля, спрямовану на формування єдиного наративу серед російських чиновників щодо переговорного процесу», — зазначили експерти.
Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але лише за тих умов, які були озвучені у червні 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо закінчення війни в Україні.
«Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відтермінування санкцій… Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів», — зазначив він.
Напередодні Дональд Трамп заявив, що Путін хоче захопити всю Україну.