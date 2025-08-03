Росія не зацікавлена у компромісах та хоче капітуляції України - ISW

Лавров і Путін / © Associated Press

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РФ не зацікавлена у жодному компромісі, якщо він не буде означати капітуляції України, і надалі просуває провокативну риторику для підриву єдності США та Європи

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики послалися на низку заяв міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова від 1 серпня, що переважно повторюють риторику президента РФ Володимира Путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка, озвучених під час їхньої спільної пресконференції того ж дня.

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У своїх заявах Лавров поклав відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на Україну та підтвердив незмінну прихильність Москви до її традиційних вимог.

Він також стверджував, що президент України Володимир Зеленський нібито постійно змінює свої умови щодо початку переговорів і припинення вогню.

В ІSW зазначили, що формулювання і риторика очільника МЗС РФ, переважно повторювали заяви Путіна і Лукашенка 1 серпня та прозвучали того ж дня.

«Це вказує на скоординовану лінію Кремля, спрямовану на формування єдиного наративу серед російських чиновників щодо переговорного процесу», — зазначили експерти.

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Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але лише за тих умов, які були озвучені у червні 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо закінчення війни в Україні.

«Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відтермінування санкцій… Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів», — зазначив він.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що Путін хоче захопити всю Україну.

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