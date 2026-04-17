"Росія не змінила своїх цілей": у Латвії назвали плани Кремля щодо України

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже / © Associated Press

Росія не відмовився від планів або підкороти, або знищити Україну як державу, заявила очільниця МЗС Латвії Байба Браже. Дипломатка закликала світ до рішучих дій замість порожніх розмов.

Про це латвійська міністерка сказала у ефірі ВВС.

Браже наголосила, що Росія не відмовилася від своїх намірів щодо України та не змінила методів ведення війни.

«Очевидно, що Росія не змінила ні своїх цілей — підкорення чи знищення України з лиця землі. Вона не змінила і підхід до війни, готовність скоїти будь-який воєнний злочин, теракт проти цивільних, дітей, культурних об’єктів у будь-якому масштабі. Ми це бачимо і маємо про це говорити. Але не лише говорити, треба діяти», — висловилась очільниця МЗС Латвії.

Вона підкреслила, що міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію. Політикиня очікує посилення санкцій і подальшої ізоляції Москви.

Браже акцентувала, що допоки триває агресія РФ проти України, Москва не повинна отримувати жодних преференцій на міжнародній арені. Йдеться, зокрема, про участь у культурних і спортивних подіях — для неї не має бути «ні червоних доріжок на Венеційській бієнале, ні допуску до міжнародних спортивних змагань», натомість має діяти лише політика посиленої ізоляції.

Нагадаємо, Росію вперше від початку повномасштабного вторгнення запросили до участі у Венеційській бієнале — одному з найпрестижніших мистецьких форумів світу. У відповідь Європейська комісія заявила, що може припинити фінансування заходу, якщо це запрошення не буде скасоване.

МЗС України гостро засудило повернення Росії на 61-шу Венеційську бієнале, назвавши це сигналом підтримки агресії та спробою відбілювання воєнних злочинів. У відомстві наголосили, що країна-агресор системно нищить українську культуру: від початку вторгнення загинули 346 митців, зруйновано понад 1700 пам’яток, а збитки галузі перевищують 31 млрд дол. Україна закликала організаторів переглянути це рішення та не допускати Москву до авторитетної міжнародної платформи.