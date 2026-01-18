Росія не зупиниться на Україні: президент Польщі заявив про нову загрозу з боку Москви

Навроцький / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Росія не відмовиться від імперіалістичної політики навіть після завершення війни проти України. За його словами, Москва прагне територіальної експансії, здійснює масові вбивства та атакує цивільні об’єкти, зокрема лікарні й школи.

Про це повідомляють euronews.

Президент Польщі Кароль Навроцький різко розкритикував політику Росії, заявивши, що однією з її ключових цілей є територіальна експансія, масові вбивства та напади на цивільну інфраструктуру.

Про це він заявив під час зустрічі з дипломатичним корпусом у четвер, говорячи про «російський імперіалізм». За словами польського президента, Росія не зупиниться на Україні й після завершення війни шукатиме можливостей для подальшого розширення впливу.

«Польща, яка століттями межує з Росією, усвідомлює загрозу з боку Москви, як мало хто інший», — наголосив Навроцький, додавши, що лише посилення обороноздатності союзників та єдність Заходу можуть стримати Кремль.

Водночас Навроцький розкритикував політику Європейського Союзу, назвавши ЄС «зіркою, що згасає». Попри це, він запевнив, що підтримує європейську інтеграцію, але виступає за реформування блоку. Зокрема, президент Польщі заявив про незгоду із «Зеленою угодою» ЄС, торговельною угодою з Меркосур, централізаційними тенденціями та міграційною політикою.

«Я хочу бачити сильну Польщу у здоровому Європейському Союзі», — підкреслив він, додавши, що Варшава має бути в авангарді реформаторів ЄС.

Також у Польщі загострюється внутрішньополітична напруга. Прем’єр-міністр Дональд Туск визнав, що його відносини з президентом складні. Основні розбіжності, за словами глави уряду, стосуються питань безпеки, енергетики та зовнішньої політики.

Туск повідомив, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський 26 січня зустрінеться з Навроцьким, аби «пояснити йому» конституційні норми щодо зовнішньої політики та дипломатичних призначень.

Кароль Навроцький, якого підтримує консервативна партія «Право і справедливість» (PiS), переміг на президентських виборах у Польщі 1 червня 2025 року, набравши 50,89% голосів. На посаду президента він вступив 6 серпня 2025 року.

Раніше Навроцький назвав людину, яка може зупинити Путіна.

«Президент США — єдина людина, яка може вирішити цю проблему і зупинити Путіна від погроз Європі», — наголосив він.