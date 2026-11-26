Володимир Путін / © Associated Press

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У Кремлі зухвало відреагували на пропозиції Європи щодо закінчення війни в Україні. Водночас там заявляють про нібито ультиматуми, які висувають агресорці Росії.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков в одному з інтерв’ю.

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За його словами, Москва не збирається виконувати «чиїсь ультиматуми», натомість має намір керуватися «винятково власними інтересами».

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«Росія нічого не повинна. Росія повинна забезпечити свої національні інтереси», — нахабно заявив представник Кремля.

Пєсков також прокоментував можливий приїзд європейських представників до Москви. За його словами, офіційної відмови від запрошення російської сторони не надходило, однак «жодної конкретики» щодо їхніх планів досі немає.

«Вони відгукуються, але наразі ясності це не додає», — поскаржився він.

Пєсков цинічно поставив під сумнів можливість голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн виступати посередницею щодо України. На його думку, вона нібито не може претендувати на таку роль, бо буцімто «висуває ультиматуми».

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Мирні переговори — останні новини

Посланець США Джаред Кушнер звинуватив Україну в зриві прогресу на переговорах. За його словами, торік у листопаді його нібито вдалося досягнути. Однак наприкінці грудня 2025-го ситуація змінилася після повідомлень про атаку України на резиденцію Путіна.

Своєю чергою заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що переговори про мир не зупинилися. Втім, додав він, «зараз немає розуміння», коли може відбутися новий раунд. Водночас Рябков переклав відповідальність за визначення подальших кроків на американську сторону.

Водночас Le Monde пише, що у ЄС вирішили вийти на переговори з Володимиром Путіним напряму. Зазначається, що європейські столиці втомилися сидіти на «приставному стільці» під час мирних переговорів за посередництва США, де фактично вирішується доля самого континенту.

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