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Росія обміркує пропозицію про 30-денне припинення вогню, але є умова — Пєсков
Росія готова обміркувати пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні, однак має власну позицію стосовно умов такого перемир’я, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Росія обміркує пропозицію про 30-денне припинення вогню, але Москва має свою позицію в питанні перемир’я.
Про це заявив прессекретар правителя Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі CNN, передає пропагандистський ресурс ТАСС.
«Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню, ми маємо свою позицію в цьому питанні», — сказав він.
Пєсков додав, що «Росія відкрита до діалогу щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, але тиснути на Москву марно».
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.