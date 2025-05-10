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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Росія обміркує пропозицію про 30-денне припинення вогню, але є умова — Пєсков

Росія готова обміркувати пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні, однак має власну позицію стосовно умов такого перемир’я, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Росія обміркує пропозицію про 30-денне припинення вогню, але Москва має свою позицію в питанні перемир’я.

Про це заявив прессекретар правителя Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі CNN, передає пропагандистський ресурс ТАСС.

«Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню, ми маємо свою позицію в цьому питанні», — сказав він.

Пєсков додав, що «Росія відкрита до діалогу щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, але тиснути на Москву марно».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

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