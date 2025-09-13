Росія перетнула чергову "червону лінію": Мельник в ООН попередив про ризик глобальної війни

Андрій Мельник / © Getty Images

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що ескалація з боку РФ є свідомою стратегією поширення війни на Європу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Дипломат нагадав, що 201 день тому РБ ухвалила резолюцію із закликом до припинення війни, однак мир так і не настав. Навпаки, Росія продовжує атакувати Україну та вже запускає дрони у небо Польщі.

«Це свідоме рішення Росії випробувати терпіння міжнародної спільноти. Якщо не буде рішучої реакції, завтра це можуть бути дрони чи ракети по інших європейських країнах, а післязавтра — щось може “випадково” перелетіти Атлантику», — наголосив Мельник.

Він підкреслив, що Радбез має «священний обов’язок» запобігти глобальній катастрофі й ухвалити резолюцію про негайне припинення вогню. Також дипломат закликав держави-члени ООН, зокрема країни ЄС, США, Велику Британію, Канаду, Японію та Австралію, до узгоджених санкційних кроків для зупинення російської воєнної машини.

