Політика
157
Росія перетнула чергову "червону лінію": Мельник в ООН попередив про ризик глобальної війни

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник розкритикував бездіяльність Радбезу та наголосив, що запуск російських дронів у повітряний простір Польщі є небезпечним сигналом для всієї міжнародної спільноти. Якщо агресія Москви залишиться без відповіді, світ може опинитися на межі Третьої світової війни.

Олена Кузьмич
Андрій Мельник

Андрій Мельник / © Getty Images

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що ескалація з боку РФ є свідомою стратегією поширення війни на Європу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Дипломат нагадав, що 201 день тому РБ ухвалила резолюцію із закликом до припинення війни, однак мир так і не настав. Навпаки, Росія продовжує атакувати Україну та вже запускає дрони у небо Польщі.

«Це свідоме рішення Росії випробувати терпіння міжнародної спільноти. Якщо не буде рішучої реакції, завтра це можуть бути дрони чи ракети по інших європейських країнах, а післязавтра — щось може “випадково” перелетіти Атлантику», — наголосив Мельник.

Він підкреслив, що Радбез має «священний обов’язок» запобігти глобальній катастрофі й ухвалити резолюцію про негайне припинення вогню. Також дипломат закликав держави-члени ООН, зокрема країни ЄС, США, Велику Британію, Канаду, Японію та Австралію, до узгоджених санкційних кроків для зупинення російської воєнної машини.

Нагадаємо, що раніше президент Фінляндії озвучив подробиці двоетапного мирного плану для України.

На першому етапі мирного врегулювання, на думку Александра Стубба, має бути припинено бойові дії для початку переговорів Зеленського і Путіна.

157
