Росія перейшла до тактики геноцидних ударів: експерт пояснив деталі

Путін прагне окупувати Україну, використовуючи переговори як інструмент / © ТСН

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Росія сприймає переговорний процес як спосіб затягування часу, а не процес підготовки до припинення війни.

Про це заявив військовий експерт Іван Тимочко в етері телеканалу «Ми-Україна».

«Тому попри політичну риторику, попри загравання до США, Путін має ціль окупації України і намагається цю ціль розподілити між різними функціоналами. Вони вважають, що якщо не можуть перемогти по лінії фронту, не можуть зламати опір війська, то вони будуть пробувати ламати опір цивільного населення. Тому вони прийняли тактику геноцидних ударів», — зазначив військовий експерт.

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Переговори про мир: що відомо

Нагадаємо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Вашингтон може вийти з переговорів щодо війни в Україні, якщо «сторони не виявлять готовності до співпраці».

Однак пізніше під час похорону Папи Римського Франциска сам Трамп пообіцяв, що не виходитиме з переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

Своєю чергою в МЗС України спокійно ставляться до сигналів з боку США щодо можливої відмови від ролі посередника у перемовинах. Там вважають, що це просто спроба пришвидшити мирний процес.