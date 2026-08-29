Росія перейшла небезпечну межу: Клімкін пояснив таємний сигнал Путіну від США

Диктатор Путін / © Associated Press

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Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії був пов’язаний із попередженнями для російського диктатора Путіна, зокрема щодо подальшого підвищення ставок з боку Кремля.

Таку думку дипломат Павло Клімкін висловив в інтерв’ю Радіо Свобода.

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За його словами, йдеться передусім про зростання гібридних загроз з боку Росії щодо країн НАТО. Клімкін зазначив, що інцидент із дроном у Лейпцигу може бути лише одним із багатьох подібних випадків.

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«Але це, скоріше, пов’язано з підняттям ставок в тому, що стосується гібридного впливу сьогоднішньої Росії на простір НАТО. І це не тільки про дрон в Лейпцигу. І я так розумію, певні цікаві речі ми почуємо в осяжному майбутньому. А таких випадків декілька кожен день. Просто вони не афішуються. І, можливо, у американської розвідки є інформація про подальше підняття ставок», — сказав він.

Клімкін вважає, що Путін тривалий час розраховував на фактор часу, сподіваючись виснажити Україну та Захід. Однак тепер ситуація, на його думку, змінилася.

«Зараз я вважаю: час стратегічно працює проти нього. Це однозначно високі ставки, це підняття ставок, це можливість або деескалації якихось питань на основі попереджень і пропозицій, або це якісь попередження стосовно дій у відповідь», — пояснив дипломат.

Клімкін наголосив, що саме для таких серйозних сигналів і використовується рівень директора ЦРУ. На його думку, поїздка Реткліффа свідчить про те, що він мав відповідний мандат від президента США Дональда Трампа та його найближчого зовнішньополітичного оточення.

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«І коли Джон Реткліфф приїжджає, значить, по-перше, він має санкцію Трампа, він має санкцію людей, які визначають зовнішню політику навколо Трампа. Це Венс, Рубіо. Це невеличка група людей. Навколо Трампа можливість щось йому сказати, я так розумію, має не так багато людей. І це означає, що це була серйозна розмова», — сказав він.

Водночас Клімкін переконаний, що під час переговорів у Москві йшлося також про Україну.

«Сто відсотків. Зараз те, що відбувається на просторі Західної Азії, це те, що іноді ми любимо називати Близьким Сходом, і те, що відбувається навколо нас, — ці всі дві реальності все більше перекриваються», — зазначив дипломат.

За його словами, події навколо України та Ірану дедалі тісніше пов’язані між собою. Зокрема, він звернув увагу на стратегічне значення Каспійського моря для взаємодії Ірану та Росії.

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Клімкін також припустив, що під час зустрічі могли обговорювати ситуацію в Європі та російські гібридні операції.

«100%, напевно, говорили про Європу, адже багато хто говорить з американцями, що всі ці російські фінти з дронами, які літають, які злітають із сірих танкерів. Загрози критичній інфраструктурі. Це те, що впливає на весь Захід», — заявив Клімкін.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін вкотре намагався представити удари по українських містах, промислових підприємствах і портах як відповідь на атаки українських дронів по нафтопереробних заводах та логістичних центрах РФ.

Ми раніше інформували, що сучасна війна остаточно перейшла у формат взаємного економічного виснаження, де українські удари по російській інфраструктурі завдають ворогу колосальних і відчутних збитків.

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