Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Звіти американської розвідки вказують на те, що диктатор Путін не має наміру зупинятися на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях. Його метою контроль над всією Україною, а також ширший план із повернення під контроль Москви територій колишнього СРСР.

Про це пише Reuters із посиланням на шість джерел, обізнаних із матеріалами американської розвідки.

Агентство зазначає, що ці оцінки суттєво відрізняються від публічної риторики президента США Дональда Трампа та його команди. Вони, прагнучи якнайшвидшого врегулювання війни в Україні, на публіці заявляють про нібито бажання Путіна досягти миру.

Реклама

За словами одного зі співрозмовників Reuters, найсвіжіший розвідувальний звіт датований кінцем вересня, а його ключові висновки не зазнали змін від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ці дані значною мірою збігаються з оцінками європейських спецслужб.

Зокрема, у Кремлі прагнуть отримати контроль над усією Україною, а також над територіями інших колишніх країн радянського блоку, включно з державами, які нині є членами НАТО.

«Розвідувальні дані завжди свідчили про те, що Путін хоче більшого. Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно переконані в цьому. Країни Балтії вважають себе першими [в черзі на російське вторгнення]», — заявив Reuters демократ Майк Квіглі, член Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США.

Як зазначає агентство, наразі немає чіткого розуміння, яку позицію щодо таких планів Путіна займає Білий дім. Водночас певні ознаки усвідомлення цієї загрози пролунали під час пресконференції державного секретаря США Марко Рубіо.

Реклама

«Я не знаю, чи хоче Путін укласти угоду, чи він прагне захопити всю країну. Це речі, про які він говорив відкрито. Ми знаємо, яких цілей вони намагалися досягти на початку війни. Цих цілей вони не досягли», — сказав Рубіо.

Раніше повідомлялося, що Путін заявив, що РФ готова вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року».

Ми раніше інформували, що колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж заявив, що якщо російський диктатор Путін не прийме умови Заходу щодо територіальної цілісності та гарантій безпеки для України, союзники повинні перейти до безпрецедентно жорсткої моделі тиску.