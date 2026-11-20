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Росія погодилася на розширення формату мирних переговорів щодо завершення війни проти України із залученням європейських держав. Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа має намір узгоджувати майбутні домовленості з Києвом та європейськими партнерами.

Про це повідомив американський переговорник Джаред Кушнер за підсумками зустрічі представників США, України та Коаліції охочих у Берліні.

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За словами Кушнера, Вашингтон пояснив Москві, що участь європейських країн у переговорному процесі необхідна для досягнення справедливого та довготривалого миру.

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«Росія погодилася долучитися до багатостороннього формату з європейцями», — заявив він.

Водночас конкретних термінів проведення переговорів у розширеному форматі Кушнер не назвав.

Чи нав'язуватиме Трамп Україні мирну угоду

Кушнер наголосив, що американський президент не має наміру самостійно визначати умови завершення війни без погодження з Україною та Європою.

«Президент Трамп хоче укласти угоду з Європою поруч із собою. Він не прагне нав'язувати щось односторонньо. Він хоче зробити це разом із Європою та Україною», — заявив американський переговорник.

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За його словами, будь-які майбутні домовленості мають формуватися в тісних консультаціях з українською владою та європейськими партнерами.

Кушнер також повідомив, що Трамп зателефонував учасникам зустрічі в Берліні та розповів про результати переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським президентом Володимиром Путіним у Шеньчжені.

За словами Кушнера, Трамп передав співрозмовникам чіткий сигнал про прагнення завершити війну та після зустрічі висловив переконання, що досягнення миру можливе.

Кушнер анонсував повернення тисяч українських полонених

Окремо американський переговорник повідомив про прогрес у гуманітарних питаннях.

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За його словами, найближчими тижнями очікується повернення додому тисяч військовополонених.

«Тисячі полонених воїнів повернуться додому до своїх родин у найближчі тижні», — заявив Кушнер.

Він назвав майбутнє звільнення полонених важливим гуманітарним результатом переговорів.

Водночас точну кількість військовополонених, які можуть повернутися до України, та конкретні дати обміну американський представник не уточнив.

Які гарантії безпеки обговорюють для України

Кушнер також повідомив про прогрес у переговорах із президентом України Володимиром Зеленським та Коаліцією охочих щодо майбутніх гарантій безпеки.

За його словами, ці домовленості мають отримати схвалення Конгресу США.

Окремо триває робота над планом післявоєнного економічного відновлення України за участю Світового банку, інвестиційної компанії BlackRock, української влади та Європейського Союзу.

Кушнер зазначив, що одним із ключових елементів майбутньої архітектури безпеки залишатиметься НАТО.

Для комунікації, врегулювання кризових ситуацій та запобігання новій ескалації сторони можуть використати наявні європейські механізми, зокрема Раду НАТО — Росія.

Наступним кроком, за словами Кушнера, стане зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і радниками з національної безпеки для підготовки спільних пропозицій до чергового етапу переговорів.

Водночас повідомлення про згоду Росії на багатосторонній формат наразі ґрунтується на заяві американського переговорника. Конкретні умови участі Москви та порядок денний майбутніх зустрічей ще не визначені.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що Москва дипломатичними каналами запросила представників європейських країн на переговори щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, Кремль хоче з’ясувати позицію Європи та обговорити питання безпеки.

Путін також заявив, що не бачить непереборних перешкод для досягнення домовленостей щодо закінчення війни в Україні. Водночас він фактично висунув Києву та Європі вимогу погодитися на російські умови, зокрема в територіальних питаннях.

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