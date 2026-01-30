Росія попросила вибачення за удари по Харківщині та Одесі: в NYT розповіли подробиці переговорів

Росія вибачилася за удар по Україні / © Стів Віткофф у мережі Х

Представники російської делегації на переговорах приватно попросили вибачення за масовані удари, завдані 27 січня по цивільній інфраструктурі Одеси та залізничному транспорту в Харківській області.

Про це повідомляє авторитетне американське видання The New York Times, посилаючись на інформацію від високопоставленого українського чиновника.

За словами джерела видання, під час зустрічі, що відбулася минулими вихідними, українська сторона звернулася до росіян із проханням припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Російські переговірники погодилися на цю пропозицію.

Чиновник охарактеризував цю домовленість як «джентльменську угоду», яка не була зафіксована письмово. Втім, як показала практика, дотримання слова не стало пріоритетом для ворога.

Вже 27 січня, попри досягнуті домовленості, російські війська здійснили комбіновану атаку дронами та ракетами.

Під ударом опинилася Одеса. Також у Харківській області було атаковано пасажирський поїзд. Внаслідок цих дій загинули п’ятеро людей.

Як зазначає The New York Times, невдовзі після обстрілу російські переговірники приватним чином перепросили за інцидент. Своє виправдання вони будували на бюрократичних та комунікаційних проблемах у лавах окупаційної армії.

«Російська сторона заявила, що не всі підрозділи Збройних сил Росії отримали наказ про припинення вогню», — цитує видання слова українського чиновника.

Американські аналітики розглядають ці спроби домовленостей як частину складнішого дипломатичного процесу. Експерт із питань Росії та України корпорації RAND Семюел Чарап у коментарі журналістам припустив, що тимчасове припинення вогню в енергетиці могло б стати заходом для зміцнення довіри між сторонами.

На його думку, взаємне утримання від ударів може продемонструвати серйозність намірів учасників переговорів, хоча це не гарантує довгострокової безпеки.

«Це не означає, що удари припиняться назавжди», — резюмував аналітик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що особисто попросив президента Росії Володимира Путіна утриматися від обстрілів Києва та інших українських міст протягом тижня через аномальні морози. Трамп зазначив, що російський диктатор погодився на це прохання.

Зеленський прокоментував заяву Трампа. Він подякував США за зусилля у сфері енергетичної безпеки та підтвердив, що це питання обговорювали на нещодавніх перемовинах в ОАЕ. Зеленський висловив сподівання на дотримання домовленостей, наголосивши, що реальна ситуація на енергооб’єктах найближчими днями покаже, чи виконує Росія обіцянки.