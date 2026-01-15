НАТО та РФ

Через систематичні порушення Росією Основоположного акту НАТО-Росія країни Альянсу більше не зобов’язані дотримуватися його положень, зокрема щодо нерозміщення постійних військових баз у Східній Європі.

Про це в інтерв’ю CBC News заявив очільник школи міжнародних відносин Нормана Патерсона в Оттаві Стівен Сайдеман.

За його словами, документ фактично втратив чинність ще після початку російської агресії проти України у 2014 році, а після повномасштабного вторгнення у 2022-му є «остаточно мертвим».

«В Основоположному акті НАТО-Росія трохи йдеться про це, але, враховуючи, що Росія порушила всі інші пункти цього документа, він практично мертвий з 2014 року й зовсім бездиханний з 2022-го. Нам не варто бути зв’язаними домовленостями, які вони не виконують», — наголосив Сайдеман.

Йдеться, зокрема, про зобов’язання НАТО, дане Росії наприкінці Холодної війни, не відкривати постійні військові бази у Східній Європі. Експерт переконаний, що розраховувати на повернення Москви до виконання цієї угоди марно.

Сайдеман зазначив, що Основоположний акт тривалий час стримував деякі країни-члени НАТО від більш рішучих кроків. Зокрема, Німеччина вагалася щодо розміщення постійних військових баз у країнах Балтії, сподіваючись зберегти документ чинним до моменту можливого відновлення співпраці з Росією.

«Цей день не настане», — підкреслив він.

На думку експерта, створення в Європі постійної канадської військової бази дозволило б зекономити кошти на регулярній ротації підрозділів і водночас вивільнити важливі людські ресурси.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що всередині Альянсу наразі немає консенсусу щодо прийняття України до лав організації.

Ми раніше інформували, що речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, чому Росія «воює з усім НАТО» лише у студіях пропагандистів.