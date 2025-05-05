Посол України в Бразилії Андрій Мельник

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Бразилія змістила пріоритети в своїй зовнішній політиці після війни в Україні, сприяючи розвитку партнерства з Росією.

Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв’ю РБК-Україна.

Мельник заявив, що дипломатичні орієнтири Бразилії наразі спрямовані на Росію, а не на Україну.

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«Як на мене, треба бути завжди реалістами і ставити перед собою не ілюзорні цілі. Правда полягає в тому, що політичний бомонд Бразилії, і я маю на увазі не лише нинішній лівацький уряд, а й взагалі заточеність усієї політеліти, не бачить для себе вигоди у розвитку відносин з Україною. Ми не входимо до пріоритетів, Ні з погляду геополітики, ні з погляду економіки і торгівлі», — розповів посол.

За останні три роки Росія увійшла в п’ятірку найбільших імпортерів в Бразилію, ставши ключовим постачальником дизелю та мінеральних добрив, що є критично важливими для бразильської економіки.

Посол зауважив, що Росія стала фактичним монополістом на бразильському ринку дизеля, контролюючи 65% всього імпорту цього пального. До початку великої війни частка Росії на цьому ринку становила менше ніж 1%, що свідчить про суттєве зростання її впливу.

За його словами, за рахунок демпінгових цін, що виникли через західні санкції, Росія успішно витіснила США з ринку Бразилії, де тепер частка американських товарів складає лише 15%.

«За 6,5 млн тонн дизелю Бразилія сплатила Росії майже 10 мільярдів доларів. Іншими словами, для порівняння, ідеться про одну десяту всього оборонного бюджету РФ. За ці гроші Кремль може понад місяць фінансувати свою воєнну кампанію проти України. Це наше бачення дизельних поставок», — розповів посол.

Він зазначив, що дизель відіграє важливу роль у контролі за інфляцією в Бразилії.

Мельник пояснив, що стримування інфляції є одним з найбільших викликів для Лули напередодні майбутніх виборів, зокрема через зростання цін на продукти та загрозу для підтримки найбідніших верств населення.

За словами посла, з початку війни постачання пшениці з Росії до Бразилії зросли в 30 разів, і Росія стала одним з найбільших постачальників на ринку, завдяки знижкам у 60 доларів за тонну.

«Я вже мовчу про те, що Росія була і лишається ключовим гравцем в імпорті мінеральних добрив, від яких залежить урожайність та прибутки АПК (її частка на ринку коливається між 20 і 25% із вартістю близько 4 млрд доларів на рік). Не пам’ятаю жодної зустрічі з бразильськими політиками, які б не згадали про важливість російських добрив», — підкреслив посол.

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва звинуватив американського лідера Дональда Трампа у грубому втручанні у світову торгівлю, що матиме негативні наслідки не лише для США.