Україна не поступиться своїми територіями / © Associated Press

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Вимога Росії добровільно здати Запоріжжя, Херсон та ще дві області прямо розрахована лише на те, щоб українці не погодились.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що російські офіційні особи неодноразово заявляли, що вся Харківська область є частиною Росії, і розпочали наступальні операції зі створення буферних зон у Харківській та Сумській областях у травні 2024 року та березні 2025 року відповідно.

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«Ймовірно, це є частиною російських зусиль з територіальної експансії, однак, не виключено, що Кремль в такий спосіб намагається розширити свої території», — зазначають експерти.

Під час засідання Ради Безпеки ООН 17 лютого постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що Київ повинен погодитися на перегляд державних кордонів та передати Москві додаткові регіони. Він підкреслив, що окуповані території нібито «безповоротно» відійшли під контроль Кремля і що Україна повинна втратити будь-які амбіції щодо членства у військових альянсах.

«Ці заяви стали черговим підтвердженням того, що Кремль не зацікавлений у реальних мирних переговорах, а продовжує свою тактику шантажу. Вимоги російської сторони виходять далеко за межі попередніх дипломатичних позицій і демонструють, що Москва прагне не лише збереження вже захоплених територій, а й подальшого ослаблення української державності», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголошує, що будь-які територіальні поступки є неприпустимими і що суверенітет держави не може бути предметом торгів.

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Крім того, Росія активно використовує інформаційні маніпуляції, намагаючись представити себе жертвою західної агресії. Така риторика спрямована на виправдання подальших агресивних дій та легітимізацію незаконного захоплення українських територій.