Росія посилила намагання втягнути країни Азії у гібридну війну із Заходом — ЦПД

Сергій Лавров / © Associated Press

Заяви очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про “азійське НАТО” та “групу нападу на Росію” є спробою Кремля виправдати агресію проти України та залякати європейські країни.

Про це заявили у Центр протидії дезінформації РНБО України.

У Центрі наголосили, що Москва намагається представити війну проти України як частину “побудови нового світопорядку” та втягнути країни Азії у гібридне протистояння із Заходом.

Під час слухань з євразійської безпеки Лавров заявив, що США нібито створюють “азійське НАТО”, а також пригрозив Європі, сказавши, що “озброєна боротьба з РФ завжди закінчувалася погано для Європи”. Крім того, він заявив про необхідність “усунення загроз із західного напрямку на тривалу історичну перспективу”.

У ЦПД пояснили, що такими заявами Кремль намагається посіяти страх серед європейських еліт, щоб послабити підтримку України. Водночас Росія маніпулює побоюваннями азійських держав, нав’язуючи тезу, що лише Москва здатна “захистити” їх від Заходу.

“Усі ці гучні заяви про “нову євразійську безпеку” — спроба знайти підтримку для ведення війни проти України, яка виснажила ресурси Росії”, — наголосили у Центрі протидії дезінформації.

