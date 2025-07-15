Радослав Сікорський / © Associated Press

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Польща виступає за те, щоб агресор, а не європейські платники податків фінансував американську зброю для України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Про це повідомляє РАР.

«Я запитав колег-міністрів про те, хто має заплатити за це обладнання. Чи європейські платники податків, чи, на мою думку, краще, щоб за це заплатив агресор із заморожених коштів», — наголосив Сікорський, маючи на увазі заморожені російські активи.

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Він також висловив задоволення тим, що президент США Дональд Трамп «дійшов тих самих висновків, яких уже дійшли країни Європейського Союзу». За словами Сікорського, «Путін не хоче миру», а «єдина мова, яку він розуміє, — це мова тиску».

Очільник МЗС Польщі висловив сподівання, що 50-денний термін, встановлений Трампом до можливого запровадження американських санкцій проти Росії, стане часом для посилення тиску на Кремль, щоб «він нарешті схаменувся».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував чутки у ЗМІ, що нібито просив Зеленського атакувати Москву й Петербург. Сьогодні він заявив, що українські війська не повинні націлюватися на столицю Росії.