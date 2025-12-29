Росія повинна показати прагнення до припинення війни: звернення лідерів Європи

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Росія повинна продемонструвати відповідальність і готовність до переговорів, підтвердивши реальні наміри припинити бойові дії. Такого висновку дійшли європейські лідери за підсумками останніх дипломатичних контактів щодо мирного врегулювання.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Італії.

У пресслужбі зазначили, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні разом з іншими європейськими лідерами провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом після переговорів, які відбулися у Флориді.

Реклама

Під час розмови європейські політики заслухали позиції Зеленського і Трампа, а також підсумки їхньої зустрічі, присвяченої шляхам мирного врегулювання. Зокрема, сторони обговорили поточний стан справ щодо гарантій безпеки для України та питання, які залишаються відкритими.

У повідомленні наголошується, що Джорджія Мелоні вкотре підкреслила важливість збереження єдності між партнерами в момент, коли переговорний процес демонструє ознаки прогресу.

Також представники США, Європи та України підтвердили необхідність максимальної узгодженості у питаннях, що стосуються життєво важливих інтересів України та її союзників.

«У підсумку сторони дійшли згоди, що саме Росія повинна продемонструвати відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій», — йдеться на сайті Ради міністрів Італії.

Реклама

Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про «хороший прогрес», досягнутий на переговорах щодо України.

Ми раніше інформували, що Зеленський і Трамп провели телефонну розмову з лідерами Європи.