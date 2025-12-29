- Дата публікації
Політика
- Політика
Росія повинна показати прагнення до припинення війни: звернення лідерів Європи
Європейські партнери України дійшли спільного висновку, що подальший прогрес у мирному врегулюванні можливий лише за умови конкретних кроків з боку Росії щодо припинення бойових дій.
Росія повинна продемонструвати відповідальність і готовність до переговорів, підтвердивши реальні наміри припинити бойові дії. Такого висновку дійшли європейські лідери за підсумками останніх дипломатичних контактів щодо мирного врегулювання.
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Італії.
У пресслужбі зазначили, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні разом з іншими європейськими лідерами провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом після переговорів, які відбулися у Флориді.
Під час розмови європейські політики заслухали позиції Зеленського і Трампа, а також підсумки їхньої зустрічі, присвяченої шляхам мирного врегулювання. Зокрема, сторони обговорили поточний стан справ щодо гарантій безпеки для України та питання, які залишаються відкритими.
У повідомленні наголошується, що Джорджія Мелоні вкотре підкреслила важливість збереження єдності між партнерами в момент, коли переговорний процес демонструє ознаки прогресу.
Також представники США, Європи та України підтвердили необхідність максимальної узгодженості у питаннях, що стосуються життєво важливих інтересів України та її союзників.
«У підсумку сторони дійшли згоди, що саме Росія повинна продемонструвати відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій», — йдеться на сайті Ради міністрів Італії.
Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про «хороший прогрес», досягнутий на переговорах щодо України.
Ми раніше інформували, що Зеленський і Трамп провели телефонну розмову з лідерами Європи.