Росія активно намагається змінити інформаційний наратив війни, щоб приховати свою роль агресора й представити конфлікт як ширшу «європейську війну».

Про це в етері Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий в інтерв’ю Антону Борковському.

За його словами, так званий «мирний план», який нині обговорюють у США, фактично є розробкою Кремля.

«Ми знаємо точно, що цей „мирний план“ — російська розробка за участі Ушакова, найближчого зовнішньополітичного радника Путіна. Дмитрієв зараз є кур’єром і зв’язком із Білим домом через Віткоффа, а тепер більше через Кушнера, зятя президента Трампа. Це путінський план у базовій постановці», — сказав Чалий.

Дипломат зазначив, що документ, який Кремль передав Трампу в Анкориджі, є не планом, а набором вимог: відмова України від частини територій, зміна внутрішньої політики, обмеження суверенітету.

Водночас, як підкреслив Чалий, нинішня переговорна рамка викликає занепокоєння через брак чітких позицій.

«Нас насторожує, що ми не знаємо, які зараз „червоні лінії“. Публічно кажуть, що створюється план, де всі згодні, все нібито рухається добре. Але це дивує, бо немає реалістичного концепту — дорожньої карти чи набору пунктів, які могли б бути реалізовані. Адже там є вимоги, що суперечать українському законодавству: зміна Конституції, відмова НАТО від власних принципів», — зауважив дипломат.

Чалий наголосив, що Москва намагається перекроїти глобальне сприйняття війни.

«Росія хотіла перетворити війну, де вона агресор, у конфлікт у Європі, який ведуть „різні країни“. Якщо цей наратив зміниться, зміниться все — від санкційної політики до позиції Китаю», — наголосив він.

За словами дипломата, небезпека полягає також у можливому відході США від активного залучення.

«Найгірше — щоб Дональд Трамп не „умив руки“ і не вийшов із гри. Навіть якщо він відійде, США мають залишитися залученими: продовжувати передачу озброєнь через Європу та зберігати політичну підтримку», — сказав Чалий.

Він додав, що попри численні пастки, закладені Кремлем, реалізація російського сценарію не гарантована.

«У задумі дуже вміло були розставлені пастки, але вони можуть не реалізуватися. Головна причина — у тому, що немає європейських країн, які готові на такі кроки», — підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що нинішні раунди американського тиску та торгів щодо України стали найсерйознішими з усіх попередніх, проте Кремль не буде готовий до реальних поступок до пізньої зими.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди між Україною і агресоркою Росією.