Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія не тільки відкинула пропозицію про різдвяне перемир’я, але й продовжує завдавати масованих ударів та вбивати людей у день, коли українці святкують Святвечір.

На цьому наголосив у середу, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський у своєму повідомленні в Telegram-каналі.

Він зазначив, що українці поділяють розчарування Папи Римського Лева ХІV щодо відмови Росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я.

«Росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день; вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі, що спричинило відключення світла, та продовжує штурми на фронті», — зазначив український президент.

Зеленський нагадав, що український народ зустрічає вже четверте Різдво в умовах повномасштабної війни, найбільшої у Європі з часів Другої світової.

«Важливо, щоб люди у всьому світі не мовчали. Важливо не дозволити Росії нормалізувати жорстокість, терор та агресію проти нашого народу. Закликаю всіх відповідальних лідерів підтримати мир, як це робить понтифік. Ми вдячні за кожен такий вияв солідарності», — наголосив український лідер.

Президент України побажав мирних свят та щасливого Святвечора всім, хто сьогодні святкує.

«Нехай мир буде відновлений у кожній миролюбній країні та кожній громаді, яка вшановує це свято в часи війни», — додав він.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV заявив, що відчуває «великий сум» через те, що Росія не погодилася на різдвяне перемир’я у війні проти України. Глава Католицької церкви закликав сторони конфлікту бодай на Різдво припинити бойові дії.