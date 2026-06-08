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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
704
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Росія програла вибори у Вірменії: експерт пояснив, що це означає

Росіяни поступово втрачають свій вплив у Вірменії.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Вірменія

Вірменія / © Associated Press

Перемога партії прем’єра Ніколи Пашинян на виборах у Вірменії стала серйозним ударом по позиціях Москви в регіоні. Попри це, проросійські сили зберігають значну підтримку, що дає Кремлю шанс продовжувати впливати на політичні процеси в країні.

Про це заявив політичний аналітик Вадим Денисенко, коментуючи результати голосування.

За його словами, результат у 55% для партії Пашиняна є переконливим:

«55% за партію Пашиняна — це розгром. Але проросійські партії набирають 35–36%, а тому Росія спробує продовжити активно грати», — додає він.

Водночас експерт наголошує, що це вже не перший провал російського впливу на міжнародній арені. Раніше подібні тенденції спостерігалися у Румунія, Молдова та Угорщина.

«Це четверта поспіль поразка російської пропагандистської машини. І це третя поразка команди Кірієнка на закордонних виборах», — зазначає Денисенко.

На цьому тлі, за його оцінкою, можуть похитнутися позиції Сергій Кірієнко, який відповідає за політичні процеси.

Окрім цього, експерт звертає увагу на ширший тренд — поступове зниження популярності проросійських політиків у різних країнах.

«Бути проросійським у політиці стає невигідним. У багатьох політиків з’являється страх, що формула „за Росію — означає лузер“ може стати всеосяжною», — підкреслює він.

Водночас перемога Пашиняна не означає негайного розриву відносин із Москвою. За словами аналітика, Єреван може спробувати зберегти баланс і продовжити переговори, зокрема з огляду на енергетичні питання.

Подальший розвиток подій залежатиме від дій Кремля.

«Якщо росіяни не будуть повними ідіотами, вони зможуть зберегти нинішній статус-кво. Якщо ні, розпочнеться дуже складний процес витіснення Росії не лише з Вірменії, а з Кавказу в цілому», — завершив Денисенко.

Раніше зазначалося, що на парламентських виборах у Вірменія впевнено лідирує партія прем’єра Ніколи Пашиняна «Громадянський договір», яка набирає 54,7% голосів за попередніми результатами. Головним конкурентом є проросійський блок «Сильна Вірменія», який отримує близько 21,66%, тоді як інші політичні сили значно відстають. Явка виборців становила майже 59% — це один із найвищих показників за останні роки. Сам Пашинян уже заявив про перемогу і розраховує самостійно сформувати уряд. Щобільше, вибори називають визначальними для подальшого курсу країни — між зближенням із Заходом або збереженням тісних відносин із Росією.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
704
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