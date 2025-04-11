Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Росія надалі використовує двосторонні перемовини зі США для затягування переговорного процесу щодо війни в Україні. Це вказує, що у Кремля немає серйозної зацікавленості у реальних мирних домовленостях для завершення війни.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомив Держдепартамент США, 10 квітня американська та російська делегації зустрілися у Стамбулі, щоб обговорити завершення «домовленостей щодо забезпечення стабільності дипломатичного банкінгу для двосторонніх місій Росії та США». У Держдепі зазначили, що американська делегація повторно висловила занепокоєння щодо чинної політики Москви, яка забороняє посольству США наймати місцевих працівників. Вашингтон розглядає це як перешкоду для стабільної та стійкої роботи посольства.

Реклама

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Міністерство закордонних справ Росії та Держдепартамент США обговорюють виключно двосторонні відносини і не порушують тему України.

Того ж дня, 10 квітня, російський посол у США Олександр Дарчієв заявив, що Штати та РФ погодилися на заходи, які сприятимуть пересуванню дипломатів і пришвидшенню видавання дипломатичних віз. Дарчієв також зазначив, що делегація Москви надала пріоритет обговоренню повернення конфіскованої російської дипломатичної власності у США.

Таким чином, звернули увагу аналітики, Росія продовжує використовувати переговори зі США для обговорення питань, не пов’язаних із війною в Україні. Це відбувається попри зусилля американського президента Дональда Трампа досягти тимчасового перемир’я, на яке погодилися і США, і Україна.

«Переговори в Стамбулі свідчать, що Росія прагне використати дипломатичні контакти зі США для відволікання уваги від війни й приховування власного небажання до продуктивних мирних переговорів«, — йдеться у заяві ISW.

Нагадаємо, речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що переговори про остаточне припинення війни в Україні почнуться після того, як буде досягнуто домовленостей щодо припинення вогню між сторонами.