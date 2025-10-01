Крістен Міхал / © Associated Press

Росія навмисно влаштовує провокації з порушенням повітряного простору країн НАТО, щоб змістити фокус обговорень і відвернути увагу від України.

Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв’ю France24.

«Диктатор Путін хоче, щоб ми говорили про себе, а не про Україну. Не про допомогу Україні. Не про те, як змусити Росію залишити Україну», — підкреслив Міхал.

Він висловив сподівання, що неформальний саміт ЄС у Копенгагені стане сигналом єдності та рішучості європейських лідерів.

«Цей саміт має підтвердити, що ми готові підтримувати Україну й не дозволимо відволікати себе від головної теми — проблеми з Росією», — сказав прем’єр.

Також Міхал закликав держави-члени Євросоюзу схвалити пропозицію Єврокомісії про використання заморожених російських активів для фінансування кредиту Україні на суму 140 млрд євро.

«Росіяни — агресори. Вони вбивають мирних людей, руйнують життя і завдають шкоди. Саме вони мають заплатити», — наголосив глава уряду.

На його думку, нинішня агресія Кремля стала стратегічною помилкою Путіна, адже змусила Європу суттєво наростити оборонний потенціал.

«Європа сьогодні значно сильніша, ніж пів року чи рік тому. Це завжди був мирний проєкт без зброї. Тепер Європа залишатиметься мирним проєктом, але вже зі зброєю», — резюмував Міхал.

Раніше повідомлялося, що Кремль посилює тиск на Європу гібридними атаками та підготовкою до масштабного конфлікту.

Ми раніше інформували, що генсек НАТО Марк Рютте підтвердив причетність Росії до порушень повітряного простору Естонії та Польщі.