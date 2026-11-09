Василь Небензя / © Associated Press

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Москва вкотре виступила з жорсткими заявами на адресу європейських країн. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя висловився про можливу військову ескалацію та окреслив позицію Кремля щодо перспектив заеінчення війни проти України.

Слова представника РФ наводять російські ЗМІ.

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«Росія не прагне збройного зіткнення з Європою, проте якщо вона сама розв’яже війну, події можуть розвиватися стрімко», — сказав він.

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Що Небензя сказав про війну в Україні

Окремо російський представник РФ висловився щодо можливого заморожування бойових дій в Україні.

Небензя заявив, що Москва не погодиться на заморожування війни, якщо, на її думку, такий сценарій дозволить «зберегти загрози російській безпеці».

Як країни НАТО готуються до можливої агресії РФ

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб раніше заявляв, що його країна не боїться російського вторгнення, адже десятиліттями готувалася до такого сценарію. Серед головних переваг фінської оборони він назвав потужний військовий резерв, обов’язкову службу, артилерію та розгалужену мережу укриттів для цивільних.

Тим часом НАТО планує створити систему захисту східного флангу від Фінляндії до Чорного моря. Для виявлення потенційних атак Росії та швидкого реагування на них передбачають використання безпілотників, супутників, сенсорів і штучного інтелекту.

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Польща, Литва, Латвія та Естонія також зміцнюють оборону на тлі російської загрози. Країни будують прикордонні укріплення, готують резервістів і збільшують військові бюджети, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту.

Польща готується до можливих російських атак

Раніше Financial Times повідомляло, що російська загроза дедалі більше впливає на повсякденне життя поляків. Особливо це відчутно у прикордонних регіонах, де люди звикають до повітряних тривог, військової авіації та попереджень про небезпеку.

На цьому тлі Польща зміцнює протиповітряну оборону та розширює мережу укриттів. Зокрема, в Любліні планують модернізувати 101 захисну споруду, розгорнути поблизу аеропорту системи Patriot і створити додаткові підрозділи для боротьби з дронами.

Крім того, країна реалізує оборонний проєкт «Східний щит» вартістю 2,3 млрд євро, який передбачає укріплення 700 км східного кордону. Ще 3,5 млрд євро планують спрямувати на систему протидії безпілотникам із 18 мобільних батарей.

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