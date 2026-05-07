Росія прийшла до Китаю, щоб закрити "дірки" у війні: чим все закінчилось

Росія змогла повернутися до активного відновлення запасів ракет лише торік. Значну роль у цьому відіграла допомога з боку Китаю.

Про це в ефірі «Ми Україна» заявив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, китайська сторона передала РФ високовартісне обладнання для металообробки, необхідне для виробництва ракетного озброєння.

«Але навіть зараз через глобальний брак коштів у РФ частину грошей з ракетної програми перекинули на дронову програму, бо там вони ще здатні до масштабування», — зазначив Жмайло.

Експерт також звернув увагу на розвиток виробничого центру «Алабуга», де РФ нарощує випуск дронів. За його словами, через дефіцит робочої сили туди активно залучають найманців та працівників з різних країн світу.

«Саме на дрони, в надії, що вони нас можуть виснажити, робиться ставка», — сказав експерт.

Як ми писали, Китай заявив, що уважно стежить за ситуацією зі своїми громадянами, які воювали на боці РФ і потрапили в український полон. Там звернувся до Києва з вимогою гарантувати їм дотримання прав відповідно до міжнародного гуманітарного права. У Пекіні також наголосили, що неодноразово закликали своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах і перебування в зонах бойових дій. Китайська сторона запевняє, що підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Нагадаємо, українські військові вперше взяли в полон двох громадян Китаю на Донеччині. За даними ЗСУ, вони перебували у складі підрозділів армії РФ та брали участь у бойових діях проти України. Після захоплення полонених передали українським правоохоронцям для проведення слідчих дій і встановлення всіх обставин їхньої участі у війни.

