Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Росія розглядає можливість зробити поступки президенту США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемир’я з Україною, щоб уникнути загрози вторинних санкцій, попри те, що Росія залишається налаштованою продовжувати війну.

Про це пише видання Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, візит спецпредставника США Стіва Віткоффа до Росії цього тижня може стати останньою нагодою для досягнення домовленостей з Трампом, навіть якщо шанси на успіх є невисокими. Одним із можливих варіантів є тимчасове призупинення авіаударів, зокрема з використанням дронів і ракет, як жест деескалації, за умови згоди України.

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Однак президент Володимир Путін не готовий погодитися на загальне припинення вогню, оскільки російські війська продовжують наступальні дії на фронті, а цілі війни залишаються незмінними. Невідомо, чи будуть умови такого перемир’я прийнятними для Києва та його союзників.

Представник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив важливість таких переговорів, проте відмовився коментувати їхні деталі заздалегідь.

Трамп заявив, що Віткофф, який цього року вже вп’яте їде до Росії, може зустрітися з Путіним. Водночас американський президент погрожує запровадити високі мита на імпорт з країн, зокрема Китаю та Індії, які купують російську нафту і товари, щоб посилити тиск на Кремль і змусити припинити війну.

Політконсультант Сергій Марков, близький до Кремля, зазначив, що «Трампу потрібен якийсь подарунок, поступка від Росії. Повітряне перемир’я могло б бути таким подарунком».

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Водночас Трамп різко розкритикував Індію за закупівлі російської нафти і заявив про значне підвищення мит на індійський експорт. Індія назвала ці заходи необґрунтованими.

Повернувшись до Білого дому з обіцянками швидко покласти край війні, Трамп дедалі більше розчаровується через відмову Путіна погодитися на припинення вогню. За його словами, попри «поважні та доброзичливі розмови», «наступної ж ночі люди гинуть від ракетних ударів».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю під час спільної заяви з Путіним також порушив тему «повітряного перемир’я», хоча Путін на це не відреагував. Лукашенко зустрічався з спецпредставником Трампа в Україні Кітом Келлогом — найвищим посадовцем США, який відвідував Білорусь від 2020 року.

Очікується, що Келлог відвідає Київ для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

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Зеленський повідомив, що провів «продуктивні» телефонні переговори з Трампом, зокрема щодо санкцій проти Росії. За його словами, Трамп «повністю поінформований» про російські удари по Києву та іншим містам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня.