Переговори в Стамбулі / © Associated Press

Реклама

Росії притаманна тактика, за якої вона намагається заздалегідь визначити рамки можливих переговорів, щоб опинитися у більш вигідному становищі.

Таку думку в етері Еспресо висловив доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

За його словами, Кремль традиційно намагається вести переговори з позиції сили.

Реклама

«Ця тактика загалом притаманна Росії, вона намагається заганяти візаві в рамки ще до початку перемовин, таким чином вже знаходячись в більш вигідних позиціях», — зазначив Шульга.

Він додав, що Москва прагне змусити іншу сторону діяти під тиском.

«Тобто Україна має здійснити дуже серйозні поступки на фактично грані з капітуляцією, тільки лише аби Росія реально сіла за стіл перемовин. Оце логіка Кремля», — пояснив соціолог.

Шульга також прокоментував заяви російської сторони щодо так званого «духу Анкориджу», зауваживши, що Росія намагається трактувати контакти між Путіним і Трампом як вигідні домовленості.

Реклама

Він підкреслив, що Україна не погоджується на подібні умови.

«Україна на це не пішла, тому що Україна на це піти не може жодним чином, це очевидно», — сказав він.

За словами Шульги, нині Росія заявляє про вихід із переговорного процесу, хоча фактично повноцінних переговорів не було.

Він також припустив, що Москва може розглядати навіть політичні чи символічні кроки як «поступки» з боку інших держав.

Реклама

«Може, цим, що вони отримали, це й був указ президента України про дозвіл провести парад. Може, це було саме це», — зазначив він.

Соціолог наголосив, що Росія розглядає сам факт участі у переговорах як поступку.

Водночас він додав, що така стратегія призводить до міжнародних суперечностей і помилкових оцінок ролі пострадянських країн, які дедалі частіше демонструють незалежну позицію.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі заявили, що контакти між Москвою та представниками США щодо війни в Україні, ймовірно, продовжаться.

Реклама

Ми раніше інформували, що в уряді Німеччини скептично поставилися до пропозиції диктатора Путіна зробити ексканцлера ФРН Герхарда Шредера переговорником щодо миру в Україні від європейської сторони.

Новини партнерів