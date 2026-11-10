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Росія шокувала заявою про Донбас на переговорах в Абу-Дабі: Зеленський розкрив подробиці
Під час переговорів російська делегація озвучила заяви про ситуацію на Донбасі, які здивували українську сторону. Володимир Зеленський розповів, на чому наполягали представники РФ та чому їхні слова не відповідали дійсності.
На переговорах російська сторона брехала про свої успіхи на сході та стверджувала, ніби захопила половину підконтрольної Україні території Донбасу.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
За його словами, представники РФ висловлювали такі дезінформаційні заяви цілком серйозно на рівні військових і розвідки.
«Росіяни думають, вони ділилися цим, що вони окупували половину території Донбасу, яку контролюємо ми. Половину, не одне село. І там були військові, розвідка з їхнього боку, вони серйозно про це говорили», — сказав глава держави.
Зеленський додав, що українська делегація була здивована такими заявами, адже цю інформацію дуже легко перевірити та спростувати. За його словами, в Росії дійсно переконані, що зможуть захопити решту території Донбасу, яку зараз утримують українські сили.
«Вони справді про це говорять. Наша команда дивується: як вони взагалі можуть про це говорити, адже там перебувають наші солдати», — наголосив президент.
Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі — останні новини
Нагадаємо, Росія намагається поширювати серед міжнародних партнерів неправдиву інформацію про ситуацію на фронті та перебільшує масштаби окупації українських територій на Донбасі.
До слова, 10–11 листопада в Абу-Дабі відбуваються тристоронні консультації між представниками України, США та РФ. Ключовими темами переговорів є припинення вогню, надання безпекових гарантій і закінчення війни.
Перший чотиригодинний раунд зустрічі 10 листопада вже завершився. Головну увагу сторони приділили саме гарантіям безпеки. Водночас джерела спростували інформацію, яка з’явилася у медіа щодо нібито висунутих США пропозицій про зміну меж Донбасу.