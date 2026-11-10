Росія шокувала заявою про Донбас на переговорах в Абу-Дабі: Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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На переговорах російська сторона брехала про свої успіхи на сході та стверджувала, ніби захопила половину підконтрольної Україні території Донбасу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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За його словами, представники РФ висловлювали такі дезінформаційні заяви цілком серйозно на рівні військових і розвідки.

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«Росіяни думають, вони ділилися цим, що вони окупували половину території Донбасу, яку контролюємо ми. Половину, не одне село. І там були військові, розвідка з їхнього боку, вони серйозно про це говорили», — сказав глава держави.

Зеленський додав, що українська делегація була здивована такими заявами, адже цю інформацію дуже легко перевірити та спростувати. За його словами, в Росії дійсно переконані, що зможуть захопити решту території Донбасу, яку зараз утримують українські сили.

«Вони справді про це говорять. Наша команда дивується: як вони взагалі можуть про це говорити, адже там перебувають наші солдати», — наголосив президент.

Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, Росія намагається поширювати серед міжнародних партнерів неправдиву інформацію про ситуацію на фронті та перебільшує масштаби окупації українських територій на Донбасі.

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До слова, 10–11 листопада в Абу-Дабі відбуваються тристоронні консультації між представниками України, США та РФ. Ключовими темами переговорів є припинення вогню, надання безпекових гарантій і закінчення війни.

Перший чотиригодинний раунд зустрічі 10 листопада вже завершився. Головну увагу сторони приділили саме гарантіям безпеки. Водночас джерела спростували інформацію, яка з’явилася у медіа щодо нібито висунутих США пропозицій про зміну меж Донбасу.

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