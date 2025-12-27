Бен Годжес

Будь-які розмови про створення демілітаризованої зони в Україні є небезпечною ілюзією, оскільки Росія використає її для миттєвого захоплення територій.

Таку думку в етері Еспресо висловив американський воєначальник, генерал Бен Годжес в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.

За словами генерала, нинішній підхід адміністрації США до війни в Україні виглядає як прагнення якомога швидше зупинити бойові дії, не зважаючи на міжнародне право та принципи суверенітету.

«Складається враження, що адміністрація США розглядає Україну як велику угоду з нерухомістю. Саме тому вони відкрито говорять про те, що Україна має відмовитися від частини територій заради миру. Це не є прийнятним для жодного українця і не повинно бути прийнятним ні для кого, адже це фактична винагорода за російську агресію», — наголосив Ходжес.

Він зазначив, що такий підхід був приречений від самого початку, оскільки у Вашингтоні, за його словами, так і не дали чіткої оцінки причинам війни.

Генерал підкреслив, що Росію так і не назвали агресором, а основний тиск спрямували саме на Україну, змушуючи її до поступок.

«Наразі в Україні та в Європі немає жодної людини, яка б бодай на секунду повірила, що Путін дотримуватиметься будь-яких домовленостей», — зазначив він.

Ходжес також категорично відкинув ідею демілітаризованої зони як такої.

«Думка про те, що Путін погодиться на створення демілітаризованої зони, — це фантазія. Росіяни миттєво заповнять її: якщо не регулярною армією, то росгвардією або так званими сепаратистами. І тоді для США буде вже запізно щось змінювати», — пояснив генерал.

За його словами, жодні формальні гарантії, зокрема на кшталт п’ятої статті НАТО, у такій ситуації не спрацюють.

Водночас Ходжес наголосив, що єдина реальна гарантія безпеки для України — це власна спроможність захищатися.

«Йдеться про достатній військовий потенціал, розвиток оборонної промисловості та продовження ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. Саме ці чинники будуть визначальними для майбутньої безпеки України», — підкреслив він.

Генерал також застеріг, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України.

«Якщо Україна впаде, всі наслідки все одно відчує Європа: мільйони нових біженців, постійні перебої з енергетикою та продовольством, а далі — прямі російські загрози країнам Балтії чи Польщі. Тому Європі доведеться заповнювати ті прогалини, де США не справляються», — резюмував Ходжес.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що питання виборів активізували США, а долю стратегічних питань має вирішувати народ, зазначив Володимир Зеленський.

Ми раніше інформували, що Зеленський розкрив деталі чорновика (драфту) таємного мирного плану з 20 пунктів, що мають змінити хід історії для України.