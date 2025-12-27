- Дата публікації
Росія спробує одразу окупувати будь-яку «демілітаризовану зону» в Україні — американський генерал
Ідея демілітаризованої зони в Україні не здатна гарантувати безпеку, адже Росія скористається нею для нової окупації, залишивши Київ без дієвого захисту.
Будь-які розмови про створення демілітаризованої зони в Україні є небезпечною ілюзією, оскільки Росія використає її для миттєвого захоплення територій.
Таку думку в етері Еспресо висловив американський воєначальник, генерал Бен Годжес в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.
За словами генерала, нинішній підхід адміністрації США до війни в Україні виглядає як прагнення якомога швидше зупинити бойові дії, не зважаючи на міжнародне право та принципи суверенітету.
«Складається враження, що адміністрація США розглядає Україну як велику угоду з нерухомістю. Саме тому вони відкрито говорять про те, що Україна має відмовитися від частини територій заради миру. Це не є прийнятним для жодного українця і не повинно бути прийнятним ні для кого, адже це фактична винагорода за російську агресію», — наголосив Ходжес.
Він зазначив, що такий підхід був приречений від самого початку, оскільки у Вашингтоні, за його словами, так і не дали чіткої оцінки причинам війни.
Генерал підкреслив, що Росію так і не назвали агресором, а основний тиск спрямували саме на Україну, змушуючи її до поступок.
«Наразі в Україні та в Європі немає жодної людини, яка б бодай на секунду повірила, що Путін дотримуватиметься будь-яких домовленостей», — зазначив він.
Ходжес також категорично відкинув ідею демілітаризованої зони як такої.
«Думка про те, що Путін погодиться на створення демілітаризованої зони, — це фантазія. Росіяни миттєво заповнять її: якщо не регулярною армією, то росгвардією або так званими сепаратистами. І тоді для США буде вже запізно щось змінювати», — пояснив генерал.
За його словами, жодні формальні гарантії, зокрема на кшталт п’ятої статті НАТО, у такій ситуації не спрацюють.
Водночас Ходжес наголосив, що єдина реальна гарантія безпеки для України — це власна спроможність захищатися.
«Йдеться про достатній військовий потенціал, розвиток оборонної промисловості та продовження ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. Саме ці чинники будуть визначальними для майбутньої безпеки України», — підкреслив він.
Генерал також застеріг, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України.
«Якщо Україна впаде, всі наслідки все одно відчує Європа: мільйони нових біженців, постійні перебої з енергетикою та продовольством, а далі — прямі російські загрози країнам Балтії чи Польщі. Тому Європі доведеться заповнювати ті прогалини, де США не справляються», — резюмував Ходжес.
